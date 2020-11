Venezia, obblighi e divieti nel comune con il nuovo DPCM per fascia gialla e arancione

Venezia, ecco le disposizioni per il comune lagunare con il nuovo DPCM in base all’inserimento del Veneto in zona gialla o arancione.

Il Comune di Venezia, alla luce dell’approvazione del DPCM da parte del presidente del Consiglio dei Ministri che avrà valenza da domani, giovedì 5 novembre, a giovedì 3 dicembre 2020, e in attesa di capire se la Regione del Veneto verrà inserita in un livello di rischio “nazionale” (giallo) o in uno scenario di elevata gravità e con un livello di rischio alto (arancione), preannuncia che entreranno in vigore le seguente misure:





FASCIA GIALLA

se si dovesse configurare un profilo “giallo”:

Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute (da dichiarare con modulo di autocertificazione);

Didattica a distanza al 100% delle scuole secondarie di secondo grado (superiori), salvo i laboratori. Restano aperti in presenza nidi, scuole dell’infanzia (materne), primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie) con obbligo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie sopra i 6 anni;

I mezzi del trasporto pubblico non potranno accogliere più del 50% della loro capienza massima;

Chiusura al pubblico di teatri, biblioteche, cinema e musei;

Chiusura di mercati e centri commerciali nei festivi e prefestivi (tranne che farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, generi alimentari, tabacchi ed edicole);

Nelle zone all`aperto (compresi parchi e aree gioco) resta

comunque il divieto di assembramento e l’obbligo di rispettare la distanza di almeno un metro;

Consentiti eventi, competizioni e sessioni di allenamento sportive individuali e di squadra di interesse nazionale, a porte chiuse;

Rimangono chiuse piscine e palestre;

L’attività sportiva di base è consentita all’aperto con distanziamento sociale;

Sospese attività di sale giochi, scommesse, bingo e casinò anche se svolte in locali adibiti ad altra attività (come le VLT nei bar e nelle tabaccherie);

Bar, pasticcerie e ristoranti sono aperti dalle 5 fino alle 18. Fino alle 22 si può prendere cibo da asporto (con divieto di consumarlo nelle adiacenze del rivenditore o all’aperto). E’ consentita la consegna a domicilio.





FASCIA ARANCIONE

Se si dovesse configurare un profilo “arancione” (scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto) si procederà aggiungendo alle misure del profilo “giallo” le seguenti:

E’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio salvo che per gli spostamenti motivati e comprovate esigenze: motivi di lavoro, salute, urgenza da giustificare, con modulo di autocertificazione;

Sono consentiti gli spostamenti per partecipare alla didattica in presenza;

E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza (sempre con modulo di autocerficazione);

E’ interdetto ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune;

Bar e ristoranti, gelaterie e pasticcerie saranno chiusi al pubblico. Resta la possibilità per i gestori di attivare la consegna a domicilio e, fino alle 22, l’asporto.