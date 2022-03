Marco Zennaro finalmente in Italia. A Venezia stasera alle 23.30

Marco Zennaro, l’imprenditore veneziano bloccato in Sudan per quasi un anno, trattenuto in stato di detenzione, è rientrato in Italia.

L’uomo è giunto all’aeroporto di Fiumicino con un volo di linea della compagnia aerea Turkish Airlines, proveniente da Istanbul.

“Dopo un anno si conclude un incubo: a complicare la situazione il meteo, le tempeste di sabbia. Ora finalmente sono a casa!”, queste le sue parole al suo arrivo all’aeroporto di Fiumicino.

Marco Zennaro è apparso stanco ma di buon umore. Era accompagnato nel suo viaggio aereo da Luigi Maria Vignali, Direttore Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie e da uomini della Guardia di finanza e della Polizia in forza nello scalo aeroportuale.

La vicenda legata all’imprenditore rimane piuttosto complessa. Sarebbe stato assolto in tre procedimenti penali, ma avrebbe ancora pendente l’appello di una causa civile, nella quale alcuni suoi clienti in Sudan lo avrebbero accusato di avere consegnato una partita di trasformatori difettosi. Ad occuparsi del suo caso è stato, fra gli altri, il direttore generale per gli italiani all’Estero della Farnesina, Luigi Vignali, che nei giorni scorsi si era recato personalmente in Sudan proprio per seguire gli sviluppi della vicenda; riuscendo alla fine a far rimuovere il cosiddetto travel ban che di fatto impediva all’imprenditore di poter fare rientro in Italia.

“La risoluzione del caso è stato frutto di un grande lavoro di squadra: a partire dal direttore generale per gli italiani all’Estero della Farnesina, Luigi Vignali, che ringrazio personalmente, coadiuvato dal professor Orsoni, dai nostri avvocati sul posto, e da tutte le realtà che mi hanno supportato economicamente” ha dichiarato Marco all’aeroporto di Fiumicino poco dopo essere sbarcato dal volo che dal Sudan l’ha riportato in Italia, via Istanbul. “E’ stato un anno lungo e duro. Chi ringrazio? Prima di tutto mia moglie, perché in tutto questo tempo ha tenuto saldi i valori più importanti che ho nella vita che sono rappresentati dalla famiglia e dai figli; poi intendo ringraziare anche le due dottoresse che mi hanno supportato clinicamente durante questo anno in Sudan, Anna Paola Borsa e Lucia Ceschin”.

“La libertà in Sudan è un concetto diverso dal nostro; la gente in Sudan non nasce libera come noi; possono prendere la tua libertà come se nulla fosse, mentre per noi è un valore assoluto che difficilmente viene capito se uno nasce e vive in Sudan” ha continuato l’imprenditore veneziano.

Marco Zennaro ha anche preso le distanze dalle dichiarazioni del padre di questa mattina. “Mi dissocio completamente. La Farnesina ha fatto tutto quello che poteva fare”. Così l’imprenditore ha risposto a chi gli chiedeva di commentare le dure parole usate dal padre nei confronti dell’operato del ministero degli esteri in un video postato sui social media. “Il contesto sudanese – ha affermato l’imprenditore – è un contesto difficilissimo, peggiorato da un colpo di stato, da una miseria dilagante, da una crisi sociale, politica, economica che affligge il Paese da troppo tempo. Non mi sono sentito abbandonato da nessuno – ha aggiunto Zennaro – Non si può chiedere quello che non si può avere”.

Marco Zennaro dovrebbe rientrare a Venezia questa sera, con un treno che fermerà alla stazione di Venezia Santa Lucia alle 23.30. Lo fanno sapere gli amici dell’imprenditore veneziano, atterrato stamani all’aeroporto di Fiumicino, che lo aspetteranno allo scalo ferroviario lagunare per riaccoglierlo nella sua città.