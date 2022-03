Marco Zennaro finalmente in volo. Padre: “Non ringrazio Isituzioni”

Marco Zennaro è finalmente in viaggio verso casa.

La conferma è giunta direttamente dal padre Cristiano: dopo 361 giorni bloccato in Sudan, 75 dei quali trascorsi in prigione, Marco Zennaro è in volo verso l’Italia e dovrebbe arrivare nella tarda mattinata di oggi all’aeroporto di Fiumicino.

“Ringrazio mio figlio per essere sopravvissuto a quei terribili e infernali giorni di detenzione, – ha spiegato il padre dell’imprenditore veneziano in un video postato sui social – e la mia famiglia per aver trovato in tempi brevi le risorse per far cessare la detenzione”.

“Il mio pensiero va anche alle 50 mila persone che hanno fatto sentire a Marco con manifestazioni sempre pacifiche la vicinanza dell’intera comunità veneziana”.

Zennaro ha criticato quindi le istituzioni italiane, “che incomprensibilmente non hanno voluto risolvere un palese sequestro di persona a scopo di estorsione. – ha concluso – Mi auguro che la Farnesina abbia il pudore di non lasciare retorici comunicati, perché se Marco è uscito lo deve solo ed esclusivamente a se stesso”.