Manifestazione acquea a Venezia per Marco Zennaro

La situazione di Marco Zennaro, detenuto in Sudan in condizioni disumane e senza alcuna reale motivazione, si fa sempre più preoccupante. Scagionato da ogni accusa e pronto al rilascio è attualmente ancora ostaggio delle autorità locali.

Marco è uno sportivo impegnato su molti fronti: dal rugby, che ha praticato ad alti livelli e che oggi lo vede dirigente del Venezia Rugby, educatore, formatore e responsabile tecnico, alla voga veneta, che pure frequenta da protagonista sia come dirigente dell’Unione Sportiva Remiera Francescana che come regatante.

Le Società remiere veneziane esprimono tutte insieme la loro viva preoccupazione per la salute e l’incolumità di Marco e chiedono con forza alle autorità e alle istituzioni cittadine e nazionali di intervenire con fermezza presso il governo sudanese affinché Marco si rilasciato e possa tornare a casa al più presto.

Domenica 30 maggio alle ore 10.00 in bacino S. Marco, si terrà una manifestazione acquea in sostegno di Marco Zennaro, parteciperanno gli amici della voga, rugbisti e tutti coloro che vorranno manifestare la loro solidarietà a Marco e chiedere la sua immediata liberazione dall’ingiusta e inumana detenzione in Sudan.

Chi desidera indossare la maglietta MARCO LIBERO può ritirarla a partire dalle ore 9.30 in punta della Dogana (fino ad esaurimento scorte).

Il ritrovo per le imbarcazioni sarà alle ore 10.00 in Bacino di San Marco, successivamente ci avvicineremo al trabacolo Nuovo Trionfo ormeggiato in punta della Dogana per un breve incontro con la famiglia di Marco e poi, in base alle disposizioni delle autorità e se saranno confermate le autorizzazioni, procederemo sfilando per il Canal grande, ordinatamente e senza ostacolare il traffico.

Striscioni e cartelli sono benvenuti a patto che riportino esclusivamente le “parole d’ordine” MARCO LIBERO e #SosteniamoMarco. Non saranno ammessi altri striscioni, insegne, bandiere con frasi o slogan di altro tipo o simboli politici.

Partecipiamo tutti per far sentire il nostro sostegno e la nostra vicinanza a Marco e alla sua famiglia.

Remiera Francescana