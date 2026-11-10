Anac, rinviata in Cdm la nomina del presidente dopo il ritiro di Altieri

La scelta del nuovo presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione è stata rinviata nel corso del Consiglio dei ministri. La decisione è giunta dopo il ritiro della candidatura di Nuccio Altieri.
La rinuncia di Altieri ha spinto all’accantonamento della votazione odierna, segnando un nuovo stop nel percorso per la nomina dell’organo di vertice dell’Anac.
Tra le ipotesi circolate c’era anche quella di Storto, ma quella soluzione in passato non aveva convinto la premier Meloni, che ha manifestato dubbi sulla candidatura.