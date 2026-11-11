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Crédit Agricole ufficializza la proposta di fusione con Banco BPM: titolo di Piazza Affari schizza del 10%

Crédit Agricole ha proposto la fusione amichevole tra Crédit Agricole Italia e Banco BPM; a Milano il titolo Banco BPM sale del 10% e Piazza Affari apre a +0,6%.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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09/11/2026 — Le Borse europee hanno aperto oggi in tono cauto, ma Milano si è distinta per i forti rialzi del settore bancario dopo una proposta formale di fusione arrivata da Crédit Agricole.

Piazza Affari ha avviato le contrattazioni in progresso dello 0,6%, mentre Parigi risulta l’unica principale piazza sotto la parità.

La banca francese ha ufficialmente proposto la fusione tra Crédit Agricole Italia e Banco BPM. Crédit Agricole è già il primo azionista di Banco BPM e, secondo l’idea presentata dai francesi, l’operazione sarebbe una fusione amichevole e senza OPA.

La notizia ha spinto il titolo di Banco BPM a un balzo del 10% in apertura.

Tra gli altri movimenti sul mercato, Unicredit ha evidenziato conti migliori delle attese: il titolo ha guadagnato il 4,6% e la banca ha registrato un utile di 3,3 miliardi nel trimestre.

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La Consob ha poi dato il via libera all’OPAS di Intesa su Mps; il titolo di Intesa ha beneficiato dell’annuncio e ha segnato un progresso dello 0,6% in apertura.

Sul fronte delle materie prime, il prezzo del petrolio è sceso a 96,8 dollari al barile.

Per la settimana sono attesi i conti di vari titoli tecnologici statunitensi, tra cui CoreWeave, e i dati sull’inflazione CPI americana relativi a ottobre.

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Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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