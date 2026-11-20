Licia Colò è scoppiata in lacrime durante la puntata di venerdì 20 novembre de La Volta Buona, quando ha raccontato un episodio del suo passato che ancora oggi le pesa. Lo speciale, realizzato con UNICEF in occasione della Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, è stato condotto da Caterina Balivo.



Il momento più intenso è arrivato quando l’ospite, nota al grande pubblico per i suoi programmi dedicati ai viaggi e alla natura, ha rievocato un’esperienza vissuta in Madagascar da giovane. Era sul posto per lavoro, impegnata in riprese, quando ha incontrato un bambino di circa sei anni in evidenti condizioni di povertà.



Colò ha descritto il piccolo come denutrito ma vivace, capace però di trasmettere uno sguardo che le è rimasto impresso. Quel bambino ha iniziato a seguirla durante la giornata, chiamandola per nome: un gesto che l’ha colpita profondamente e che ha svelato tutta la sua vulnerabilità.



La conduttrice ha spiegato di aver subito pensato di fermarsi per cercare i genitori del bambino e capire come aiutarlo. Nella sua mente è nata anche l’ipotesi di sostenere il minore economicamente una volta rientrata in Italia. Tuttavia la troupe doveva proseguire le riprese e alla fine la decisione è stata quella di ripartire.



Raccontando quei momenti, Colò non ha trattenuto l’emozione. Ha ammesso con voce rotta di considerare quel rammarico uno dei pochi rimpianti della sua vita, e ha chiesto scusa per non aver trovato allora il coraggio di fermarsi. Il ricordo dello sguardo del bambino, ha detto, non l’ha mai abbandonata.



Durante l’intervento in studio la conduttrice ha anche osservato che oggi avrebbe agito diversamente. Ha spiegato che oggi si sarebbe impuntata, avrebbe chiesto di bloccare le riprese per tentare di fare qualcosa per il piccolo. È una riflessione che ha messo in luce il peso di decisioni prese in contesti di lavoro e fretta.



La testimonianza di Colò ha aggiunto una nota personale allo speciale trasmesso per la Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. L’intervento non si è limitato a evocare il passato: è servito a ricordare quanto può contare anche un piccolo gesto di attenzione verso chi vive in difficoltà.



La puntata, curata insieme a UNICEF, ha alternato storie e testimonianze segnate dall’emotività, puntando a mettere al centro il tema dei diritti dei minori. In questo quadro il racconto della conduttrice ha preso posizione come uno dei momenti più intensi della serata.



Il racconto di Colò ha reso ancora più personale lo speciale sulla Giornata dedicata all’infanzia.