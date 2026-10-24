Manuela Arcuri rompe il silenzio: il chiarimento sul rapporto con il principe Pallavicino e la foto ‘incriminata’

Dopo giorni di indiscrezioni e commenti offensivi sui social, Manuela Arcuri ha deciso di intervenire pubblicamente per mettere un punto sulle voci che la collegano al principe Domenico Antonio Pallavicino.

L’attrice di Latina ha parlato con Roberto Alessi nella rubrica Alta Portineria de Il Giornale, definendo gli attacchi «dispiaciuti» e ribadendo la propria posizione.



Arcuri ha spiegato di essere abituata alle critiche, ma di aver reagito per il tono e la natura degli insulti ricevuti. Pur ammettendo un pizzico d’ironia verso la tendenza dei media a ingigantire i fatti, l’attrice ha voluto chiarire la natura del rapporto con il principe: una relazione professionale e un’amicizia basata sul rispetto e sulla fiducia.



Le frequentazioni tra i due non sono nuove. Manuela Arcuri ricopre ruoli ufficiali legati alla famiglia Pallavicino: è ambassador della Fondazione Pallavicino, testimonial della compagnia aerea Airidea e volto del palazzo storico di proprietà della casata. Secondo l’attrice, questi incarichi spiegano le molte occasioni in cui si sono incontrati negli ultimi anni.



Nonostante il chiarimento, non è mancata una nota di compiacimento: Arcuri ha ammesso che l’idea di essere corteggiata da un «principe» le risulta lusinghiera. Tuttavia ha insistito sul fatto che il loro legame sia soprattutto professionale e amicale, liquidando come eccessive alcune ricostruzioni giornalistiche.



A dare il via alle speculazioni è stata una fotografia che ritrae i due mentre si tengono per mano a bordo di un aereo della compagnia Airidea, azienda con cui la famiglia Pallavicino è collegata. Lo scatto ha rapidamente alimentato ipotesi su una possibile storia d’amore e, in alcuni ambienti, si è persino parlato di nozze imminenti, con una data ipotizzata per dicembre.



Sull’ipotesi di matrimonio è già intervenuto lo stesso principe. Nato nel 1944 e senza eredi diretti, Domenico Antonio Pallavicino ha smentito un matrimonio a dicembre ma non ha escluso sviluppi futuri: «Non c’è nessun matrimonio a dicembre. In futuro chissà», ha detto, aggiungendo un augurio personale: «Spero che si possa innamorare. Che sia un po’ innamorata, questo lo spero».



Il principe, oltre all’attualità legata alla vicenda con l’attrice, è figura di riferimento per una delle famiglie aristocratiche più antiche di Genova. Le radici della casata risalgono agli Obertenghi e nei secoli i Pallavicino hanno rivestito ruoli politici, diplomatici e religiosi di rilievo, con membri tra i dogi della Repubblica, diplomatici, senatori e cinque cardinali.



Domenico Antonio è spesso definito «l’ultimo Principe di Genova», appellativo che ricorda l’impegno a preservare l’eredità familiare. Tra i simboli di questa continuità c’è Palazzo Pallavicino, in piazza Fontane Marose, acquistato dalla famiglia nel 1836 e scelto come residenza dal trisnonno Domenico I.



Il palazzo, edificato nel Cinquecento, ospita una collezione d’arte che comprende opere di Bernardo Strozzi, Simone Cantarini, Gaetano Gandolfi e Vittorio Corcos, oltre a sculture, arazzi e oggetti preziosi. È questa dimensione culturale e istituzionale che, secondo Arcuri, giustifica le frequenti occasioni di incontro tra lei e il principe.