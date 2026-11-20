Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha riferito oggi alla Camera, annunciando poi un intervento anche in Senato, che non esiste una minaccia concreta per la sicurezza nazionale né un rischio per l’incolumità degli studenti a seguito degli allarmi bomba e degli attacchi informatici delle ultime settimane.

Piantedosi ha detto che i controlli delle forze di polizia e dei nuclei artificieri su tutto il territorio hanno permesso di verificare ogni segnalazione e di confermarne l’infondatezza. Ha fornito i numeri relativi alle scuole: l’11 novembre oltre 6.000 istituti sono stati interessati dalle minacce con 2.455 evacuazioni; il giorno successivo gli istituti segnalati sono stati 3.778 con 77 evacuazioni; il 16 novembre, dopo la direttiva del Viminale che invitava i presidi, sentito questore e prefetto, a non procedere con lo sgombero, quasi 7.500 scuole hanno ricevuto mail e si è registrata una sola evacuazione, secondo quanto riferito dal ministro.

Sulla diffusione sul dark web di presunti archivi riconducibili alla Direzione distrettuale antimafia, Piantedosi ha spiegato che i primi accertamenti tecnici escludono la sottrazione di dati riservati o di atti d’indagine, trattandosi in gran parte di informazioni già pubbliche: “nessun furto di dati della Dda”, ha detto il ministro.

Riguardo agli attacchi che hanno colpito i sistemi di refrigerazione nella grande distribuzione, il titolare del Viminale ha parlato di poche decine di punti vendita coinvolti, prendendo come riferimento i circa 700 punti colpiti in Francia. Ha attribuito i problemi alla protezione inadeguata dei dispositivi, indicandone la causa in un software di protezione fornito da una specifica azienda straniera rivelatosi non adeguato.

I dati sui cyberattacchi al 31 ottobre 2026, ha aggiunto Piantedosi, segnano un calo del 9 per cento rispetto all’anno precedente, con un totale di 7.261 eventi registrati.

Sulle responsabilità per gli allarmi e gli attacchi, il ministro ha definito evidente la finalità destabilizzante di queste azioni ma ha considerato “prematuro parlare di regia unica”. Ha citato il caso del presunto Mikhail Andropov rintracciato in Arkansas: l’Fbi lo ha escluso come autore e la sua identità sarebbe stata sottratta, ma non è ancora noto da chi. I procedimenti penali aperti in varie procure per procurato allarme risultano, ha riferito, “a carico di ignoti”.

Piantedosi ha inoltre richiamato il fenomeno dell’emulazione e l’azione di singoli mitomani che amplificano il disagio mediatico ed emotivo, e ha detto che ora l’attenzione è rivolta in particolare alle infrastrutture che garantiscono servizi essenziali, a cominciare da quelle sanitarie, che finora non hanno subito compromissioni. Ha annunciato che si stanno valutando iniziative per aumentarne la resilienza.

Tra le misure messe in campo dal Viminale il ministro ha richiamato la pubblicazione del bando per l’assunzione di 300 nuovi ispettori informatici per la Polizia di Stato e l’allocazione di una quota dei Fondi di sviluppo e coesione alla sicurezza dei sistemi e alla digitalizzazione dei processi del ministero. Ha inoltre segnalato che nella legge di bilancio per il 2027 la dotazione registrerà un aumento complessivo di circa 96 milioni di euro.

Piantedosi ha chiesto una collaborazione europea mediante l’apertura di un canale con Europol e ha invocato un approccio unitario per la difesa comune dalle minacce che oltrepassano i confini nazionali. Pur ribadendo la necessità di evitare “allarmismi infondati”, ha avvertito che sarebbe un errore sottovalutare il fenomeno e ha assicurato che ogni segnalazione verrà esaminata con la massima attenzione, tenendo conto anche delle preoccupazioni di famiglie e insegnanti.