Licenza gondoliere da padre a figlio, La Rocca (M5S): “Complimenti sindaco per il regalo ad una settimana dalle elezioni”

“Puntuale come un orologio svizzero, ad una settimana dal voto, arriva anche il regalo del sindaco uscente, Luigi Brugnaro, ad una categoria speciale di cittadini: i gondolieri. Insomma, un “cadeau” prettamente politico ad uno dei gruppi più influenti e potenti della Laguna”.

“Complimenti Sindaco, dopo aver firmato tra gli ultimi atti la concessione per la costruzione del quinto hotel in via Ca’ Marcello a Mestre, adesso ci voleva proprio anche questo».

“Il passaggio della licenza da padre in figlio è la più classica delle marchette elettorali, che riguarda una lobby influente, capace di muovere voti importanti, e soprattutto tanti”.

“Il segnale è inequivocabile –continua La Rocca – e limita ulteriormente l’accesso a chiunque volesse praticare il mestiere di gondoliere. Ma se sei figlio di papà, ti può arrivare direttamente. Basta ricordare tutte le paturnie fatte perché una donna voleva (e alla fine c’è riuscita) prendere la licenza da gondoliere. Un gruppo unito, che pensa di poter gestire una tradizione fortemente maschilista. Certo non stupisce viste le ultime dichiarazioni sessiste di Brugnaro”.

“Questo favore arriva poche settimane dopo la richiesta del sindaco a ACTV/AVM di rinforzare il servizio di trasporto pubblico in città, anche in vista della Festa del Cinema, alla fine di un’estate di innumerevoli problemi a carico di cittadini e turisti”.

“È il solito metodo da vecchia politica, un sistema che non condivido, perché dimostra che ci sono cittadini di serie A e altri che invece non hanno le stesse attenzioni. E non mi si venga a dire che l’amministrazione di questi ultimi cinque anni ha trattato tutti i cittadini alla pari. Questa ne è solo l’ennesima conferma”.

Elena La Rocca

Capolista circoscrizione di Venezia M5S

