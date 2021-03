Ladri e tossicodipendenti “ospiti” in albergo in Corso del Popolo

Ladri e tossicodipendenti liberi di scorrazzare indisturbati in un noto albergo del Corso del Popolo, a Mestre.

L’hotel Ambasciatori è chiuso praticamente da un anno e la brutta sorpresa è stata scoperta sabato quando nella struttura è entrata una squadra di operai per piccoli lavori di manutenzione.

La porta semiaperta ma bloccata “artigianalmente” faceva presagire la scoperta e appena dentro gli addetti alla manutenzione ne hanno avuto la conferma. Rifiuti di cibo consumato e persino siringhe abbandonate all’interno di alcune camere di cui erano state aperte le porte.

Da alcune stanze, inoltre, mancavano i televisori affissi alle pareti per un totale di una trentina di apparecchi rubati. E’ stata così chiamata la polizia e sono iniziate le indagini, ma l’esame dei filmati delle telecamere di sicurezza ha immediatamente rivelato i responsabili.

Da un po’ di tempo l’albergo chiuso era stato eletto domicilio da un numero imprecisato di sbandati, i quali entravano la sera, facevano i loro comodi, e poi se ne andavano al mattino. Alcuni di essi con uno schermo tv sotto il braccio che verosimilmente avrebbe pagato la dose successiva.

Le spese per i danni sono ancora incerte: una trentina i televisori mancanti a cui andranno sommate quelle di sistemazione, di pulizia e per le piccole riparazioni. Ma soprattutto una domanda rimbalza nella testa dei proprietari (che gestiscono anche il vicino Hotel Delfino): possibile che diverse persone che vanno su e giù per un albergo chiuso per diversi giorni non vengano notati da nessuno?

(foto da archivio)