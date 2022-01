“La Venezia svenduta: uno, dieci, cento bar, bnb, uno attaccato all’altro…”. Lettere

In risposta alla lettera: “Non è che chi va fuori non ami più Venezia, è lei che non c’è più”.

Rispondo alla Veneziana Doc. Non sono il Frank che ha risposto a Luca. Però devo dirti che hai ragione. Ho 75 anni e sono nato a Venezia e purtroppo ci sono ritornato dal Lido.

La Venezia che conoscevo la rimpiango tutti i giorni. Capisco che i tempi passano, ma ricordo quando gli abitanti erano da 100 a 150 mila. I turisti erano compatibili con la fragile città. Poi è stata svenduta: un bar, un ristorante, un bed&breakfast… uno attaccato all’altro.

Il Covid ha evidenziato tutto sto svendere la Città: una volta i locali vivevano con i veneziani, ora – notizie continue anche di questi giorni – ci sono locali che sono costretti a chiudere perché troppa concorrenza.

Su un giornale di oggi un piccolo locale del Gran Viale chiude perché oltre al rinnovo affitto esorbitante, si trova attorniato da nuovi locali così che la clientela si sparge e spalma. Se prima con 100 clienti c’erano 2 bar , adesso con 100 ce ne sono 10 o più in 100 mt.

È chiaro che non c’è da vivere per tutti così.

Vorrei anche toccare il penoso tema del ristoro per i poveri gondolieri proposto dal Miranese.

Perché poveri? Perché non guadagnano abbastanza per fare ricevute a fronte del servizio svolto? Lì sì si vedrebbe – in sede di dichiarazione reddituale – quanto poveri.

Chiudo pensando alla Venezia dei veneziani.

Frank

(lettera firmata)