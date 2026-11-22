È iniziato lo sciopero generale di 24 ore che ha portato in piazza lavoratori, sindacati e studenti in decine di città italiane, con manifestazioni organizzate dalla Cgil, dai Cobas e dalla mobilitazione studentesca. La protesta interessa settori pubblici e privati, dalla scuola alla sanità fino al trasporto locale, porti e taxi.

A Roma il corteo della Cgil, guidato dal segretario generale Maurizio Landini e con lo slogan contro il riarmo e il caro vita, è partito da piazza Vittorio Emanuele II diretto verso via dei Fori Imperiali. Sul percorso si sono svolti tre cortei e sono previsti presidi in piazza Santi Apostoli e davanti al ministero dell’Istruzione; alla mobilitazione studentesca hanno partecipato raggruppamenti con appuntamenti a Piramide e davanti a La Sapienza. In alcune segnalazioni è stato riferito anche il lancio di bombe carta nei pressi del ministero dell’Istruzione.

Il segretario della Cgil ha dichiarato che nelle piazze si registrano «ampi numeri», parlando di presenze superiori al milione nelle oltre cento piazze organizzate in tutta Italia.

Differenze di numeri emergono a livello locale: a Firenze gli organizzatori hanno annunciato 70mila partecipanti al corteo della Cgil, mentre in un altro aggiornamento si segnala la presenza di oltre diecimila persone nelle manifestazioni cittadine, che hanno visto due cortei distinti — uno sindacale e uno di base con studenti. A Palermo e in tutta la Sicilia la Cgil parla di più di 150mila partecipanti, con cortei a Palermo e Catania e una massiccia partecipazione studentesca; a Genova la Cgil ha portato per le strade circa 7.000 persone.

La mobilitazione studentesca ha visto occupazioni e iniziative diffuse: gli studenti hanno occupato l’Università di Genova in via Balbi, mentre a Milano circa un migliaio di ragazzi si sono radunati in largo Cairoli con musica, fumogeni e cartelli contro il riarmo e per investimenti in istruzione e welfare. A Napoli, i collettivi studenteschi hanno bruciato sagome di cartone raffiguranti i leader sindacali; nella città partenopea i cortei degli studenti e della Cgil sono rimasti separati.

A Torino, dopo una mattinata senza incidenti, la protesta studentesca è degenerata in serata in violenti scontri con le forze dell’ordine. Intorno alle 18:00 un migliaio di studenti ha tentato di forzare uno sbarramento in piazza Castello e ha avuto contatti con la polizia prima in via Accademia Albertina e poi in piazza Vittorio. Successivamente c’è stato uno scontro al ponte della Gran Madre, dove le forze dell’ordine hanno bloccato il ponte con mezzi e hanno risposto al lancio di oggetti con idranti e lacrimogeni.

Nel corso della giornata sono state segnalate altre iniziative e presidi: ad Ancona il corteo ha ricordato le vittime del lavoro con lo striscione «Fermiamo le stragi sul lavoro» e ha visto la partecipazione di lavoratori Whirlpool Technologies, collettivi universitari e rappresentanti politici locali. Il segretario generale della Cgil di Ancona ha richiamato l’aumento dei prezzi e la difficoltà dei salari a coprire il caro vita come motivi della protesta. A Genova i manifestanti hanno portato in corteo slogan tradotti anche in arabo e francese.

Sui trasporti la Commissione di garanzia ha escluso dallo sciopero il trasporto aereo, ferroviario e il trasporto merci su rotaia; tuttavia il trasporto locale è stato interessato dallo stop nel rispetto delle fasce di garanzia previste localmente. Nelle principali città sono stati comunicati orari differenti di sospensione del servizio: a Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma e Palermo sono state previste interruzioni in fasce orarie specifiche. A Roma la Metro C è stata chiusa e sono possibili riduzioni di corse sulle linee A e B e sui mezzi di superficie, secondo quanto comunicato da Atac.

Per la scuola lo sciopero coinvolge docenti, personale Ata e dirigenti di ogni ordine e grado, oltre al comparto Università e Ricerca; il regolare svolgimento delle lezioni dipende dall’adesione del personale. I servizi indispensabili come vigilanza dei minori già presenti nelle scuole restano assicurati. Nel settore sanitario sono possibili rinvii o cancellazioni di visite e interventi non urgenti, mentre sono garantiti i livelli minimi essenziali e le prestazioni salvavita.

La giornata è stata caratterizzata da manifestazioni diffuse, con richieste che spaziano dalla contestazione delle politiche del governo alle istanze sul carovita, sulla precarietà, sui tagli a scuola e sanità e sul riarmo. Le adesioni e l’ampiezza delle piazze saranno oggetto di ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.