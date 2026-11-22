Foggia, 21/11/2026 — Una villa di lusso con piscina, un maneggio privato e arredi costosi sono al centro di un’inchiesta della Guardia di Finanza di Foggia che ha portato al sequestro di beni per oltre 4 milioni di euro.

Nel corso delle verifiche gli investigatori hanno scoperto anche un bunker sotterraneo occultato sotto la cuccia di un cane nella proprietà. L’indagine riguarda un presunto sistema di riciclaggio collegato a vincite fasulle sulle scommesse.

Secondo gli accertamenti, gli indagati facevano intestare biglietti vincenti a terze persone, pagavano le somme in contanti e ricevevano poi bonifici che apparivano regolari sui loro conti. Questo meccanismo è al centro delle contestazioni mosse dalla Guardia di Finanza.

I numeri dell’operazione parlano di 17 indagati e nove società coinvolte. Tre persone sono state sottoposte agli arresti domiciliari nell’ambito delle misure cautelari eseguite.

Tra i reati contestati ci sono evasione fiscale e riciclaggio. Il valore complessivo dei beni sottoposti a sequestro supera i 4 milioni di euro.

La notizia è stata resa nota il 21 novembre 2026.