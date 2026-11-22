Mel Gibson torna a esplorare il percorso iniziato con La Passione di Cristo attraverso un progetto cinematografico in due parti. Il comunicato diffuso il 20 novembre 2026 da Rai Cinema e Leone Film Group annuncia titoli e date di uscita per l’Italia.

La Parte I de La Resurrezione di Cristo arriverà nelle sale il 6 maggio 2027, mentre la Parte II è prevista per il 25 maggio 2028. Si tratta, secondo il comunicato, del progetto più ambizioso della carriera del regista.

Rai Cinema e Leone Film Group hanno acquisito i diritti di distribuzione per il mercato italiano. In Italia la distribuzione sarà curata da 01 Distribution, che organizzerà l’uscita in contemporanea con quella statunitense seguita da Lionsgate.

La produzione del film è affidata a Icon. Nel comunicato si ricorda inoltre che il film del 2004 La Passione di Cristo ha contribuito a ridefinire il genere dei film ispirati alla fede e resta una delle opere più iconiche nella carriera di Gibson.

La notizia è stata riportata da Rai News il 21 novembre 2026.