Una scossa di terremoto di magnitudo 2,7 sulla scala Richter è stata registrata questa mattina alle 09:26 con epicentro a 9 chilometri a nord‑est di Tolmino, in Slovenia. L’evento è stato localizzato a una profondità di 7,2 chilometri, secondo le verifiche condotte dall’OGS‑CRS per la Protezione civile della Regione.



Tolmino si trova nelle immediate vicinanze del confine con l’Italia; la distanza dall’abitato sloveno al comune italiano più vicino, Drenchia (provincia di Udine), è di circa 15 chilometri. Per questo motivo le autorità regionali hanno monitorato con attenzione l’area e la rete dei servizi di emergenza.



Le centrali operative non hanno registrato richieste di intervento. La centrale unica di risposta NUE 112 e la Sala operativa regionale della Protezione civile a Palmanova non hanno ricevuto chiamate né segnalazioni relative all’episodio.

Anche i Comuni interessati e i comandi provinciali dei Vigili del Fuoco non hanno riportato danni a persone o a cose. Al momento, dunque, non risultano criticità sul territorio regionale legate alla scossa.



L’OGS‑CRS ha effettuato le consuete verifiche tecniche per determinare parametri fondamentali come magnitudo ed epicentro. I dati forniti dalla rete sismica hanno permesso alle sale operative di escludere al momento necessità di interventi straordinari.



Una magnitudo di 2,7 è in genere considerata di intensità contenuta: eventi di questo livello vengono spesso rilevati dagli strumenti e talvolta percepiti dalla popolazione nelle aree prossime all’epicentro, senza causare danni apprezzabili. In questo caso la profondità dell’evento, calcolata a 7,2 chilometri, è stata indicata nelle comunicazioni ufficiali.



La Protezione civile regionale continua a sorvegliare la situazione attraverso i suoi canali operativi, pronta a intervenire in caso di evoluzioni. Lo rende noto la Protezione civile della Regione Friuli Venezia Giulia.