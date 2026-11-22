Il 21 novembre 2026, alle 13:30, è in programma Tg2 Week-End, la rubrica del Tg2 dedicata al tempo libero nel fine settimana. La puntata è curata e condotta da Adele Ammendola.

La redazione è diretta da Antonio Preziosi; vicedirettore è Fabrizio Frullani. Il programma si propone di affrontare più aree tematiche, tra cui ambiente, arti e spettacolo, cronaca, economia e finanza, esteri, politica, salute, scienza e tecnologia, società, sport, stili di vita e tempo libero e viaggi e turismo.

Tg2 Week-End è la proposta del Tg2 pensata per il pubblico del weekend, con approfondimenti e segnalazioni sui temi indicati dalla redazione.