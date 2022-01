“Non è che chi va fuori non ami più Venezia, è lei che non c’è più”. Lettere

In risposta alla lettera: “Go fato ben a andar via (da Venezia) chea volta e no me dispiaxe proprio”.

Per Frank. La tua risposta a Luca. S è stupida. Io sono veneziana doc, conosco benissimo la storia dell’arte (ho studiato con artisti famosi), ho una laurea in architettura, so vogare, adoro la mia città e sono affascinata dalla sua poesia, ma 5 anni fa me ne sono andata e non tornerei a viverci.

Venezia è sempre là, io ci vado spessissimo ma non è più lei. Dove sono i vecchi bacari con i tavoli pieni di giocatori di carte, dove le cantine Sima con i veri cicheti, dove i vovi duri, la spienza, i nervetti ? Dove lo stecco di patate fritte di S. Polo, i negozi di vicinato, i merciai, i panettieri, il mercato di Rialto, luoghi che frequentavamo ogni giorno e dove ci incontravamo con gli altri veneziani. Tutto sparito. Il bianco era un calicetto e ne bevevamo tre con amici vari, oggi è un calicione di barricato che costa un mutuo e se non ti ingozzi di patatine ti te imbriaghi.

Caro Frank, non è che chi è andato a vivere fuori (in terra ferma) non ami più Venezia e non vada più in laguna o all’accademia o nelle chiese varie a vedere Bellini, Bassano o il Tintoretto, no, è che LEI non c’è più, l’hanno trasformata in un’altra cosa.

Purtroppo tutto si trasforma e anche la Venezia dei miei 10 anni (ne ho 70) era diversa da quella dei miei 40, ma quella degli ultimi 20 non è più neanche nostra.

Veneziana doc

(lettera firmata)