Parigi, 21 novembre 2026 — Centinaia di persone si sono radunate oggi in Place de la République per una nuova giornata di proteste contro il caro vita, denunciando anche la crisi degli alloggi e le difficoltà nelle scuole.

Alcuni manifestanti hanno scalato il monumento al centro della piazza, sventolando bandiere francesi e mostrando cartelli. Altri hanno partecipato alla manifestazione indossando costumi mentre sfilavano per la zona.

Un partecipante ha osservato che, pur essendo la partecipazione inferiore rispetto alle mobilitazioni dei mesi scorsi, la tensione resta evidente: “Siamo meno numerosi, ma la rabbia è ancora viva”. Un altro ha aggiunto che “Il fuoco è ancora vivo, dobbiamo continuare ad alimentarlo”.

Le manifestazioni delle ultime settimane hanno mostrato un’affluenza inferiore rispetto a quelle precedenti, ma gli organizzatori e i partecipanti hanno mantenuto la mobilitazione per richiamare attenzione su costo della vita, accesso alle abitazioni e condizioni del sistema scolastico.