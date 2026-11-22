Alice Campello ha scelto Barcellona per il suo debutto alla cerimonia dei LOS40 Music Awards Santander 2026, presentandosi sul red carpet con un abito che non è passato inosservato e approfittando dell’evento per parlare della ritrovata serenità familiare con il marito Álvaro Morata.



L’imprenditrice e modella italiana ha indossato un lungo abito a sirena nei toni champagne e nude, impreziosito da piccoli dettagli luminosi. La scelta stilistica le ha valso anche l’attenzione della stampa di settore: ELLE España l’ha inserita tra le personalità meglio vestite della serata.



La kermesse, che venerdì 20 novembre ha animato la scena musicale di Barcellona, ha offerto esibizioni e momenti conviviali in cui Campello è stata protagonista non solo per l’outfit. Sui suoi canali social ha condiviso un carosello di immagini del look, accompagnandole con la didascalia “What a dream”, a sintetizzare l’emozione della serata.



Alla cerimonia Alice Campello ha passato la serata in compagnia di artiste spagnole come Rosalía e Aitana. A chi le ha chiesto un commento sulla serata ha definito la notte “un’esperienza fuori dall’ordinario”, sottolineando il carattere speciale dell’appuntamento musicale.



Oltre alla veste pubblica, l’imprenditrice ha affrontato davanti ai giornalisti spagnoli anche temi personali legati alla sua vita privata. Ha raccontato di attraversare un momento sereno, concentrato su se stessa, sui figli e sul matrimonio, e di aver scelto di riprovarci con il marito perché il sentimento che li lega è ancora molto forte.



“Credo che la chiave sia l’amore. Senza amore è impossibile”, ha detto Campello, spiegando che la decisione di ripartire insieme nasce da un sentimento autentico. Ha aggiunto: “Lo penso perché credo che alla fine ci si scelga di nuovo. E potendo scegliere chiunque al mondo, si sceglie sempre la stessa persona, quindi ci deve essere un motivo”.



Il legame familiare è stato un altro punto toccato nelle dichiarazioni rese alla stampa. Campello ha ricordato come la coppia abbia quattro figli, interpretando questo dato come indice di un sentimento profondo e reale. “Anche perché, se abbiamo quattro figli, è perché c’è un amore molto forte. Voglio dire, non mi perdonerei mai di stare con qualcuno solo per i miei figli, se lo facessi. Perché c’è davvero tanto amore. Quello che voglio che i miei figli vedano è una famiglia felice. Se non fossi felice, ovviamente non l’avrei fatto solo per il legame familiare. Lo faccio, e lo facciamo, perché ci amiamo moltissimo”.



Nelle parole rivolte ai cronisti è emerso anche un ritratto del marito per come lo vede lei, soprattutto nel ruolo di genitore. Concludendo il suo intervento, Campello ha dedicato al coniuge un complimento che lega la dimensione privata alle scelte di coppia e di famiglia: “Beh, è il miglior papà che avrei potuto scegliere per i miei figli. Lo dirò sempre, è una bravissima persona, dolcissima, mi piace molto tutto quello che insegna loro e i valori che trasmette”.