Matteo Salvini è stato inserito nella blacklist del sito ucraino Myrotvorets, provocando una nuova frattura nel governo. Il vicepremier ha chiesto a Volodymyr Zelensky una presa di distanza formale dal portale e ha avvertito che, in assenza di scuse, l’Italia potrebbe rivedere il proprio sostegno.

La premier Giorgia Meloni ha reagito cercando di contenere lo scontro. Secondo quanto riferito, dopo un colloquio telefonico con Salvini la presidente del Consiglio avrebbe avviato contatti con il presidente ucraino per smussare la tensione.

Myrotvorets, che raccoglie informazioni su persone ritenute ostili agli interessi nazionali dell’Ucraina, ha pubblicato il nome del leader leghista. Salvini ha espresso la sua contrarietà all’invio di aiuti a un governo che non si dissocierebbe da quel sito e ha posto la vicenda come condizione per il proprio posizionamento sull’assistenza a Kiev.

Nel corso della stessa giornata la premessa politica si è riassunta nelle posizioni già note: Meloni, a Berlino per la riunione dei Volenterosi per l’Ucraina, ha ribadito il sostegno italiano al paese e citato l’adozione di un nuovo pacchetto di aiuti militari e il contributo italiano alle garanzie, al team negoziale europeo e alla ricostruzione. Salvini, intervenuto a Tg2 Post, ha collegato la polemica alla lista pubblicata sul sito e si è detto altresì contrario all’ingresso dell’Ucraina nell’Unione europea, definendolo «un massacro per interi settori produttivi italiani e per i nostri agricoltori», mentre sull’adesione alla Nato ha parlato di questione «più ampia».

Dall’ambasciata ucraina a Roma è arrivata una presa di posizione ufficiale che sottolinea che il sito Myrotvorets «non fa parte del sistema degli organi statali dell’Ucraina» e non è autorizzato a rappresentarne la posizione. La rappresentanza diplomatica ha giudicato «inopportuno» l’uso di fonti non ufficiali per creare percezioni distorte o alimentare tensioni nelle relazioni bilaterali, ribadendo che i rapporti tra Ucraina e Italia restano solidi e fondati sulla fiducia e sui valori condivisi.

Resta da vedere se la mediazione avviata dalla premier sarà sufficiente a evitare uno strappo. L’Italia, insieme al resto d’Europa, dovrà infatti continuare a decidere il proprio atteggiamento nei confronti del conflitto tra Mosca e Kiev.