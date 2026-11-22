Il Comune di Venezia ha notificato alla comunità islamica turca di Mestre un’ordinanza che impone il ripristino di un capannone di via Ca’ Marcello e la cessazione delle attività di preghiera svolte nella struttura entro novanta giorni.

Il provvedimento è stato emesso dal settore Edilizia dopo i controlli della polizia locale e l’istruttoria degli uffici comunali.



L’immobile interessato, collocato in una zona vicina agli alberghi e alla stazione ferroviaria di Mestre, aveva una destinazione d’uso produttiva o commerciale. Secondo l’atto amministrativo, l’utilizzo dell’edificio come luogo di culto non sarebbe conforme alle autorizzazioni urbanistiche in vigore, poiché non risulta alcuna autorizzazione per attività di interesse culturale o religioso.



La notifica è arrivata venerdì, giorno in cui tradizionalmente i musulmani svolgono la preghiera congregazionale settimanale. L’ordinanza definisce come necessario il ripristino della destinazione originaria dell’immobile e fissa un termine temporale per la sua esecuzione: novanta giorni a partire dalla data di ricezione del provvedimento.



L’atto interessa una comunità collegata all’organizzazione Ditib e riguarda un centro culturale che, nel tempo, è stato utilizzato anche come spazio di culto. Il documento dell’Amministrazione non entra nel merito delle attività svolte al suo interno, ma si concentra sulla regolarità urbanistica e sulla destinazione d’uso dell’immobile.



La vicenda si inserisce in una più ampia serie di interventi amministrativi su aree utilizzate come luoghi di culto a Mestre.

Negli ultimi giorni la polizia locale ha infatti bloccato lavori in un’altra struttura, l’ex segheria di via della Giustizia, dove l’associazione bengalese “Giovani per l’umanità” aveva avviato la realizzazione di una piattaforma in calcestruzzo di circa 100 metri quadri destinata a proteggere i fedeli dalla pioggia durante le preghiere.

Anche per l’area dell’ex segheria, gli uffici comunali hanno emesso un provvedimento di sistemazione e ripristino con lo stesso termine temporale: novanta giorni per adeguare la situazione e rimuovere le opere non autorizzate. La polizia locale ha impedito l’ulteriore esecuzione dei lavori al momento dell’accertamento.



Le misure del Comune nascono dall’esito di ispezioni e dall’istruttoria tecnica che ha rilevato la mancanza delle necessarie autorizzazioni urbanistiche per le attività svolte in immobili con destinazione produttiva o commerciale. Nel caso di via Ca’ Marcello, l’ordinanza è stata redatta e notificata dal settore Edilizia, che ha formalizzato l’obbligo di ripristino e definito il termine per la sua esecuzione.



Gli atti amministrativi non contengono indicazioni su eventuali provvedimenti successivi in caso di inottemperanza, ma l’ordinanza specifica chiaramente le richieste rivolte alle rispettive comunità proprietarie o utilizzatrici degli immobili interessati. Le contestazioni formali riguardano esclusivamente il mancato allineamento dell’uso dell’immobile con le previsioni urbanistiche.





In entrambi i casi, alle comunità sono stati concessi novanta giorni per ripristinare l’uso originario degli immobili e cessare le attività di preghiera.