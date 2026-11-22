L’Italia mostra scenari meteorologici opposti: da un lato prime aperture invernali, dall’altro giornate miti che riportano i siciliani in spiaggia. La situazione è segnalata da RaiNews il 21 novembre 2026.
A Madonna di Campiglio le piste sono già aperte in anticipo, con attività sciistica avviata prima del consueto periodo stagionale.
Ad Aosta sono attivi i mercatini di Natale, segnale dell’avvio delle iniziative legate alle feste in alcune zone del Paese.
A Venezia si registrano pellegrini sul ponte votivo, un segno dell’afflusso di visitatori in luoghi di devozione nonostante il clima variegato.
In Sicilia, invece, le temperature rimangono miti e spingono molti a tornare in spiaggia, con comportamenti tipici di giornate più primaverili che invernali.