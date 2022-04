Affitti a Venezia, l’inquilino: “700 euro, metà in nero, senza caldaia né lavatrice”

Dopo l’articolo sull’immobile danneggiato da un veneziano, ci ha contattati un inquilino che ha voluto condividere la sua esperienza. “Esprimendo la massima solidarietà al proprietario – esordisce – ricordo che le mele marce esistono su entrambi i fronti”.

Il lettore è un trentenne veneziano, che chiameremo Marco, che da quando ha lasciato il tetto genitoriale è ricorso più volte agli affitti transitori. “Non perché non volessi un contratto da residente – spiega – ma perché le case alla mia portata non lo prevedevano. O meglio: i proprietari affittavano per sei mesi, massimo un anno, nonostante io e la mia compagna lavorassimo in modo continuativo. Anzi, in più di un’occasione ci è stato espressamente chiesto di ‘non mettere la residenza”.

C’è quindi una paura, da parte dei proprietari, di “perdere” l’appartamento faticando a rientrarne in possesso? “Ce lo dicevano tutti – conferma – che se il figlio o la figlia si fossero sposati avrebbero abitato lì, della serie ‘patti chiari, amicizia lunga’”.

Marco però non si è mai offeso, anzi: comprendendo la natura “particolare” della città ha sempre accettato l’idea di traslocare almeno una volta l’anno, ripiegando su ciò che trovava. “Ogni volta che lasciavo un alloggio lo pulivo e lo riordinavo – specifica – già sapendo che avrei perso la caparra senza né stime né constatazioni: mi dicevano ‘i muri vanno rinfrescati”.

Il caso più eclatante si verifica a Castello: “L’appartamento era piccolo – racconta Marco – 34 metri quadri con mobili ed elettrodomestici di almeno trent’anni fa. Il canone non era indifferente, 700 euro al mese di cui 300 in nero, ma non avevo altra scelta: o così o in Terraferma. Così accettai un contratto di un anno”. Vista la natura “ibrida” dell’accordo, le due parti si accordano per un pagamento in contanti nelle mani del locatore.

Ma per Marco iniziano già i problemi: “mi accorsi subito che la lavatrice non funzionava e chiamai il proprietario, convinto che l’importo ‘extra’ fosse contraccambiato con cortesia e educazione. Niente affatto: mi rispose di ‘pagarcela noi’, che se immaginava di dover accollarsi altre spese avrebbe affittato ai turisti”. Un’ulteriore amarezza derivava dallo stato economico del locatore, “un veneziano doc – specifica Marco – di una categoria non certo indigente, giudicata in città quasi ‘intoccabile'” .

Con l’arrivo dell’autunno ecco un’altra sorpresa: Marco scopre che la caldaia non è mai stata collaudata. “Il libretto dell’impianto era completamente bianco – continua Marco – così ho ricontattato il proprietario che si è presentato con un termoidraulico. Gli ha chiesto, davanti ai miei occhi, di certificare la caldaia senza controllarla ma questi si è rifiutato, sostenendo che non avrebbe mai firmato sulla vita di due persone. Al che il locatore si è arreso, ‘accettando’ di pagare la pulizia e il controllo fumi”.

Ma quando la situazione pareva risolta, Marco riceve una telefonata. “Era di nuovo il proprietario – prosegue – che mi anticipava senza mezzi termini che non mi avrebbe rinnovato il contratto. Troppe spese, troppe ‘rotture’: non gli conveniva più. Al che gli ho risposto che se a lui non ‘piaceva’ occuparsi della manutenzione, a me non ‘piaceva’ agevolarlo con 300 euro in nero e che gli avrei corrisposto solo la cifra dichiarata”.

Una presa di posizione che per Marco hai i suoi motivi. “Non ho mai preteso nulla in più di quanto è stato pattuito – spiega – ho accettato di vivere senza lavatrice perché una nuova non potevo permettermela, ho tollerato la mancanza di un forno, di un’antenna funzionante, di un bagno senza rubinetti che perdono. Ma quando a questo si uniscono le ramanzine significa solo una cosa: essere ‘béchi e bastonai”.

Da allora Marco ha limitato i suoi contatti con il locatore ai 400 euro che gli inviava tramite vaglia postale. Ma non è finita: “suo padre ottantenne è venuto sul mio posto di lavoro ricordandomi con tono minatorio che presto avrei dovuto lasciare l’appartamento. Gli ho risposto che avrei potuto restarci per altri 3 anni perché, senza una documentazione sui motivi della ‘transitorietà’, il contratto era da considerarsi un 4+4. Gli ho messo stizza e se n’è andato”.

Com’è finita? “Fortunatamente ho trovato un altro alloggio – rassicura Marco – dove pago un po’ più di 400 euro al mese ma almeno ho una lavatrice, un forno, un’antenna funzionante. È la prova che i locatori onesti esistono”.

A Marco, però, resta una constatazione: “se questa fosse una città ‘normale’ – conclude – certe topaie non avrebbero richiesta e i prezzi calerebbero. Ma a Venezia, dove il mercato è ‘drogato’ dalla ricettività, paghiamo il 60% dello stipendio per vivere in spazi angusti sotto il ricatto ‘o così o lo dò ai turisti’: è qualcosa che deve far riflettere. Soprattutto sull’operato delle ultime giunte, che invece di regolamentare gli affitti hanno trasformato la città in un far-west”.