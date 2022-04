Affitta casa a un veneziano: restituita dopo un anno devastata

Cumuli di immondizia, sanitari incrostati, mozziconi dappertutto: quello che appare come un bivacco di senzatetto è in realtà un appartamento a Castello, nel pieno centro di Venezia, dopo un solo anno di locazione.

A documentarlo è un lettore, co-titolare di una società di affittanze, che si è da poco imbattuto in uno “spettacolo” che mai avrebbe pensato di vedere. “Ci saranno almeno 15 mila euro di danni – spiega sconsolato – una cifra che dopo due anni di pandemia equivale ad un salasso”. Ma il fatto più incredibile è che a causarli è stata un’unica persona, un giovane veneziano, in appena 12 mesi di affitto.

“Tutto iniziò a marzo del 2020 – spiega – quando, in assenza dei turisti, abbiamo diversificato il nostro pubblico affittando a lavoratori, studenti, persone divorziate”. Ed è qui che il locatore incontra il futuro inquilino: “si è presentato con la madre – racconta – una veneziana-bene che cercava un alloggio per il figlio durante il restauro di casa. Stipulammo un contratto di quattro mesi, con la signora che si offrì come garante”. E andò tutto bene: i pagamenti furono puntuali e l’appartamento venne riconsegnato in buone condizioni.

“A febbraio del 2021 il ragazzo tornò – prosegue – spiegandomi di aver nuovamente bisogno dell’immobile. Non ci trovammo nulla di male e ci accordammo per un contratto di un anno, senza anticipi e con una caparra pari a una sola mensilità”.

Ma nonostante la puntualità dei bonifici, con l’avvicinarsi della scadenza ogni certezza iniziò a vacillare. “Lo chiamai per la restituzione delle chiavi ma non rispose. Così andai a bussargli ma lui non aprì, sostenendo di stare male. Cominciai a insospettirmi: cercai il suo nome in rete e mi imbattei in alcuni fatti di cronaca che lo vedevano protagonista”.

L’ultimo giorno il locatore tornò e, non trovando nessuno, aprì con la propria copia delle chiavi. “Ero preparato al peggio ma non immaginavo niente di simile – confessa – sono stato accolto da un odore irrespirabile, sebbene avessi chiesto all’inquilino di non fumare in casa. Sui mobili e sui pavimenti erano sparsi mozziconi misti a immondizia, resti di cibo e flaconi di medicinali, con tracce di feci, vomito e urina. E pensare che fino a pochi giorni fa una persona ci dormiva, ci mangiava, ci viveva”.

Un discorso a parte merita il bagno, con i sanitari incrostati, un tappeto di capelli e una pentola lasciata sul bidet. “Quando le donne delle pulizie sono entrate si sono messe a piangere – prosegue il locatore – al punto che ho promesso loro qualunque cifra ritenessero adeguata. Ma non basterà, i danni sono ingenti: ci sono da sostituire il divano e il pavimento, senza parlare del mobilio e delle pareti. Non mi ha nemmeno restituito le chiavi, costringendomi a cambiare la serratura del portone fornendo le copie a tutti i condomini”.

E l’inquilino? “Sia lui che la madre si sono resi irreperibili. Così sono risalito al padre, che nominalmente effettuava i bonifici: mi ha spiegato di essere divorziato e, di conseguenza, estraneo alle dinamiche famigliari. L’ho rintracciato sul posto di lavoro ma lui purtroppo ‘non aveva tempo’ e mi ha chiesto di fornirgli le foto. Ma mentre aspettiamo ci rimettiamo: ogni giorno in cui l’immobile non è affittato equivale a un altro danno per la società”.

Il locatore si è anche rivolto alle forze dell’ordine ma non c’era molto da fare: “Allora un cittadino cosa deve fare? Appellarsi alla buona fede degli affittuari? Imbarcarsi in interminabili iter legali? Nei 14 appartamenti di cui disponiamo abbiamo ben due situazioni problematiche: una proporzione davvero preoccupante”.

In una città monopolizzata dagli affitti turistici non sembrano esserci incentivi né garanzie per i proprietari che optano per contratti più lunghi. “Quello che chiedo – conclude il locatore – è che queste persone vengano segnalate. L’amministrazione dovrebbe istituire una ‘lista nera’ degli inquilini affinché ciò che è successo a me non capiti ad altri. Della serie: voglio affittare? Ho il diritto di sapere a chi affido l’immobile. Perché non c’è ‘privacy’ che compensi la perdita di migliaia di euro oltre allo sfregio e all’insulto che, come nel mio caso, ci si trova ad affrontare”.