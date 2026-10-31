Pezzali e Repetto su Radio Deejay per raccontare gli 883

Max Pezzali e Mauro Repetto torneranno insieme in radio con uno speciale dedicato alla storia degli 883. Domenica 1° novembre 2026, dalle 22:00 a mezzanotte, Radio Deejay trasmetterà La Tavernetta Radio Show, due ore concentrate sui ricordi e sulle conversazioni tra i due artisti.



L’appuntamento non è un nuovo programma settimanale, ma una puntata-evento che prende forma da materiali realizzati per le edizioni celebrative di due album fondamentali della band. I dialoghi trasmessi in radio sono infatti estratti dalle conversazioni registrate per i cofanetti dedicati a Hanno ucciso l’uomo ragno e Nord sud ovest est.



Queste conversazioni sono state pensate per accompagnare le versioni celebrative, disponibili su vinile e inserite nelle rispettive edizioni speciali. Per la messa in onda sono stati scelti alcuni passaggi ritenuti più significativi: i brani integrali rimangono invece accessibili solo all’interno dei cofanetti.



Al centro dello speciale ci sono gli esordi del progetto musicale condiviso da Pezzali e Repetto. Gli ascoltatori ritroveranno racconti sui primi passi della carriera, sugli aneddoti che hanno accompagnato la scrittura dei pezzi e sulle esperienze che hanno contribuito a definire l’identità artistica degli 883.



La struttura della trasmissione privilegerà il racconto diretto: i frammenti selezionati mettono in luce momenti privati e professionali che hanno segnato la genesi delle canzoni contenute nelle due uscite celebrate. L’idea è offrire uno sguardo più intimo rispetto al consueto resoconto discografico.



La scelta di Radio Deejay come casa per questa trasmissione non è casuale. L’emittente ha giocato un ruolo importante nella diffusione della musica degli 883 durante la fase iniziale della loro carriera, diventando uno dei punti di riferimento radiofonici per il gruppo. Portare il racconto in radio significa dunque restituire alle parole di quegli anni la dimensione originaria del mezzo che le aveva accompagnate.



Per gli appassionati, lo speciale rappresenta anche un ponte tra il materiale fisico dei cofanetti e l’esperienza dell’ascolto collettivo: chi possiede le edizioni celebrative potrà confrontare gli estratti radiodiffusi con le registrazioni complete, mentre chi ascolta la trasmissione potrà scoprire parti del dialogo altrimenti riservate ai box.



La Tavernetta Radio Show si propone quindi come un’occasione per riscoprire le radici di due album che hanno lasciato un segno nella scena musicale italiana degli anni Novanta. L’evento radiofonico mette insieme memoria e oggetti celebrativi, riportando alla luce episodi che hanno contribuito a costruire il successo degli 883.



L’appuntamento è fissato per domenica 1° novembre, dalle 22:00 alle 24:00, su Radio Deejay.