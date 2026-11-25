Un nuovo telefono dalle funzioni volutamente ridotte arriverà sul mercato il 25 dicembre: lo produce l’azienda giapponese Kiddi, sarà venduto a circa 32.000 yen (circa 200 euro) e si può già preordinare. Il dispositivo permette soltanto chiamate, sms e l’uso della fotocamera, escludendo accesso a internet e social network.

La proposta giapponese si inserisce in un fenomeno in espansione fuori dal paese: la domanda di cosiddetti “dumbphone”, telefoni con funzionalità minime, è cresciuta negli ultimi anni soprattutto tra giovani e anziani.

Uno studio statunitense del 2024 ha rilevato un’impennata delle vendite nella fascia 18-24 anni tra il 2021 e il 2024, con un aumento del 148%. Il rapporto “Trendsetter, How Gen Z defined 2024” segnala inoltre che in tre anni in Gran Bretagna sono stati venduti 450.000 telefoni a tastiera, 50.000 in più rispetto all’anno precedente.

Secondo le ricerche di mercato citate, due dinamiche spiegano il fenomeno: in Giappone, dove la popolazione invecchia rapidamente, molti over-60 possiedono lo smartphone ma si limitano a chiamate e messaggi, rendendo credibile l’offerta di un dispositivo essenziale; dall’altro lato, gran parte dei giovani mostra insofferenza per la saturazione da notifiche e si orienta verso esperienze analogiche per avere maggior controllo sul tempo.

Il fenomeno viene associato anche alla tendenza culturale definita “Heiseiretro”, che rivaluta prodotti e aspetti culturali del periodo 1989-2019 e attrae giovani appassionati di dispositivi più semplici.

Non mancano però dubbi sulla diffusione su larga scala. Koike Masato, del Sompo Institute Plus, osserva che oggi i cellulari sono indispensabili per funzioni come pagamenti, mappe e pratiche amministrative, e mette in guardia dalla “fatica digitale” generata dall’uso costante della rete.

A rafforzare la tesi del beneficio della disconnessione, uno studio pubblicato su PNAS Nexus ha mostrato che bloccare l’accesso a internet mobile, mantenendo attivi solo chiamate e sms, ha migliorato benessere, attenzione e salute mentale nel 91% dei partecipanti al test.

Il lancio del modello Kiddi rappresenta dunque l’ultimo segnale di un movimento che, da nicchia, sta diventando scelta di stile di vita per chi cerca di ridurre la pressione delle notifiche e della presenza digitale costante.