Al calar del sole di martedì 24 novembre la Superluna del Castoro è apparsa alle spalle del Partenone, visibile dall’area dell’Acropoli di Atene. L’evento ha attirato l’attenzione di residenti e turisti presenti in città, che lo hanno osservato mentre il disco lunare si elevava dietro le colonne dell’antico tempio.

Secondo un resoconto diffuso da Reuters il 25 novembre 2026, il fenomeno rientra nella definizione di “superluna”: si verifica quando il plenilunio coincide con una maggiore vicinanza della Luna alla Terra, rendendola apparentemente più grande e luminosa rispetto al solito.

Il nome “Luna del Castoro” è tradizionalmente associato al plenilunio di novembre. La denominazione richiama il periodo dell’anno in cui i cacciatori preparavano trappole per catturare i castori e procurarsi pellicce per l’inverno.