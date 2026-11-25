Francesco Totti è stato ospite della prima puntata di Belve condotta da Francesca Fagnani il 25 novembre 2026, ripercorrendo passaggi privati della sua vita e alternando momenti seri a tono più leggero.

Nel corso dell’intervista l’ex capitano della Roma ha affrontato questioni sentimentali e familiari, parlando del suo nuovo equilibrio affettivo. Non sono mancati passaggi dedicati a Ilary e a Noemi, citate nel corso del racconto.

Emozione e commozione sono emerse quando Totti ha ricordato il padre Enzo: il ricordo ha suscitato momenti di forte coinvolgimento emotivo. L’ex calciatore ha inoltre parlato dei figli, toccando aspetti della vita familiare.

La serata si è chiusa con un episodio dal tono più leggero: un esilarante siparietto finale incentrato su gaffe riguardanti acronimi, che ha stemperato i toni dopo le parti più intime dell’intervista.

L’intervista è disponibile su RaiPlay.