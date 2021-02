L’Isola dei Famosi 2021: i concorrenti ufficiali (secondo Giornalettismo)

Dopo settimane di indiscrezioni, ecco la lista dei concorrenti che prenderanno parte a L’Isola dei Famosi 2021. A diramarla è il sito Giornalettismo, che in un articolo di Gabriele Parpiglia presenta 12 naufraghi già inseriti nel cast e altri due in attesa della visita medica. E a differenza di quanto detto in precedenza, le informazioni sarebbero “ufficiali”.

L’Isola dei Famosi 2021: i concorrenti

Ecco dunque i 12 concorrenti già confermati per L’Isola dei Famosi 2021. Tra loro c’è l’ex calciatore Paul Gascoigne, l’attore Brando Giorgi, la conduttrice ed ex fiamma di Matteo Salvini Elisa Isoardi, l’attrice Vera Gemma, l’ex Ballando con le Stelle Akash Kumar, la mamma di Giulia Salemi Fariba Tehrani, l’ex pugile Clemente Russo, il cromatologo Ubaldo Lanzo, un misterioso “Visconte”, la ballerina Angela Melillo, la comica Valentina Persia e l’ex Miss Italia Carolina Stramare. A loro si aggiungeranno lo stylist Giovanni Ciacci e il giornalista Amedeo Goria, ancora in attesa dell’ok medico.

Il Visconte

Secondo Giornalettismo, il “Visconte” che partirebbe per l’Honduras sarebbe Ferdinando Guglielmotti, un nobile di Capalbio (Grosseto) che vive in un castello. 50 anni, proprietario di un caseificio, Gabriele Parpiglia lo definisce un “single incallito” con “look da dandy” e “flirt famosi alle spalle”. Senza dimenticare gli “amici blasonati”, i suoi “party esclusivi” ma soprattutto la sua vicinanza alla madre dalla quale non si è mai staccato.

L’Isola dei Parassiti

Una delle novità de L’Isola dei Famosi 2021 sarà l’Isola dei Parassiti, un luogo in cui i concorrenti dovranno procacciarsi il cibo da soli controllati da un “guardiano”. Il primo VIP a ricoprire questo ruolo sarebbe Clemente Russo che, da quanto si sa, potrebbe restare in Hounduras per una sola settimana: per lui sarebbe pronto un contratto da “guest star” di appena sette giorni. I primi “parassiti” sarebbero Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo, seguiti da ogni eliminato che avrà una seconda chance per rientrare in gara.

I concorrenti che non andranno a L’Isola dei Famosi 2021

Ai concorrenti confermati, Giornalettismo aggiunge quelli che NON parteciperanno a L’Isola dei Famosi. Avrebbero rifiutato il presentatore Teo Mammuccari, l’ex moglie di Walter Zenga Roberta Termali, l’istruttrice Jill Cooper e l’opinionista Karina Cascella, rimasta fedele a Barbara D’Urso. Sarebbero invece stati scartati l’ex marito di Antonella Mosetti Alex Nuccetelli ma soprattutto Floriana Secondi, ex vincitrice del Grande Fratello, che ha polemizzato con Giovanni Ciacci che le avrebbe soffiato il posto.

Gli opinionisti e l’inviato/a

In studio con Ilary Blasi ci saranno tre opinionisti: accanto alla già confermata Iva Zanicchi potrebbero sedersi Elettra Lamborghini e l’attuale gieffino Tommaso Zorzi. Per la prima “domanda e offerta sembrano lontane”; per il secondo si tratterebbe di un “sogno”. In alto mare, invece, il discorso relativo all’inviato/a: nonostante l’azienda avrebbe scelto Elenoire Casalegno, la conduttrice punterebbe piuttosto su Aurora Ramazzotti, figlia di Eros e di Michelle Hunziker. Già accantonati i nomi di Alvin e dell’ex ballerino di Amici Andreas Muller.

Data d’inizio

Slitterebbe anche la partenza del reality: inizialmente prevista per lunedì 8 marzo, la prima puntata de L’Isola dei Famosi 2021 andrebbe in onda giovedì 11 marzo. In attesa, ovviamente, di ulteriori aggiornamenti.

Marie Jolie