L’Isola dei Famosi 2021: 7 concorrenti dati per sicuri. Chi sono?

L’Isola dei Famosi 2021 non avrà nessuno dei concorrenti già elencati. Dopo il “no” di Asia Argento, Patrizia Rossetti e Jill Cooper, si è aggiunto quello di Can Yaman (pare, per una richiesta economica troppo elevata). E allora chi saranno i naufraghi che debutteranno l’8 marzo su Canale 5? Tv Blog ha stilato una lista di 7 nomi dati per “certi”, ovviamente, fino al prossimo aggiornamento.

Paul Gascoigne

Il primo dei concorrenti de L’Isola dei Famosi 2021 sarebbe l’ex calciatore Paul Gascogne. Per anni titolare della Nazionale Inglese – e dal 1992 al 1995 in forza alla Lazio – “Gazza” è famoso per il suo carattere eccentrico oltre che per numerosi episodi extracalcistici che lo videro coinvolto. Wikipedia cita i suoi problemi con l’alcol che lo fecero cacciare da un concerto degli Iron Maiden perché ubriaco oltre a un tentativo di suicidio in un hotel di Londra. Il centrocampista dichiarò più volte di “essere cambiato” per ricadere in aggressioni, sbronze e ricoveri: L’Isola dei Famosi 2021 potrebbe essere la prova della sua definitiva rinascita.

Elisa Isoardi

Secondo Tv Blog l’ex fiamma di Matteo Salvini potrebbe approdare a L’Isola dei Famosi 2021 come concorrente. “Pare che Elisa Isoardi neghi tutto ciò ma – scrive il sito – ma una smentita, spesso, può essere sinonimo di conferma”. Una cosa è certa: la conduttrice sembra aver definitivamente abbandonato la Rai per accasarsi a Mediaset e la sua presenza a Striscia e a Verissimo ne sarebbero la prova.

Giovanni Ciacci

A lanciare la “bomba” è stato Gabriele Parpiglia che ha scritto su Giornalettismo: “Giovanni Ciacci avrebbe chiesto di rescindere il contratto con Ogni Mattina perché per lui sarebbe pronto un ricco contratto per sbarcare come prossimo naufrago all’Isola dei Famosi”. Non solo: per lo stylist sarebbe previsto “un pacchetto di ospitate post-reality nei programmi di Barbara D’Urso dove lui è già presente”.

Angela Melillo

Un’altra concorrente “sicura” sarebbe Angela Melillo, la ballerina lanciata dal Bagaglino e che negli anni ’90 partecipò anche a Scherzi a Parte, Beato tra le donne, La Zingara e Gran Cafè. Per lei si tratterebbe del secondo reality dopo La Talpa – vinto nel 2004.

Vera Gemma

Sembrerebbe certa anche la presenza di Vera Gemma, figlia dell’attore Giuliano. Nel 2019 prese parte a Pechino Express con Asia Argento formando la coppia delle “Figlie d’arte”, ma la sua compagna s’infortunò al ginocchio e fu sostituita dal modello Gennaro Lillio. Il nuovo duo dei “Sopravvissuti” fu eliminato alla sesta puntata.

Gilles Rocca

Anche il vincitore dell’ultima edizione di Ballando con le stelle sarebbe pronto per l’Isola dei Famosi 2021. Di professione fonico, divenne famoso durante l’ultimo Sanremo in occasione del celebre litigio tra Morgan e Bugo. Secondo Tv Blog Gilles Rocca “non vuole che il pubblico si dimentichi di lui dopo il bagno -per certi versi inaspettato- di popolarità”.

Francesca Lodo

La settima potenziale naufraga è Francesca Lodo, ex letterina di Passaparola e cugina dell’ex Velina Giorgia Palmas. Nel 2007 fu coinvolta nello scandalo Vallettopoli e, come riporta Wikipedia, “dalle indagini è nato un procedimento di peculato a carico di Salvatore Sottile per aver usato l’auto di servizio al fine di condurre soubrette televisive nel proprio ufficio presso il Ministero degli Affari Esteri, dove secondo gli indagati avvenivano ‘scambi di affettuosità'”. Secondo Alphabetcity Belen Rodriguez accusò Francesca Lodo di “aver abusato di sostanze stupefacenti insieme a lei” ottenendo una denuncia per calunnia. Ad oggi la pagina di Wikipedia che la riguarda è “oscurata e bloccata a scopo cautelativo”.

Saranno davvero questi i concorrenti de L’Isola dei Famosi 2021? In attesa di conferme o smentite non ci resta che attendere.

