Can Yaman e Diletta Leotta: su Instagram piovono le critiche

È di oggi la conferma del primo grande gossip del 2021: Can Yaman e Diletta Leotta stanno insieme. Le foto su Chi parlano chiaro e mostrano i due in atteggiamento romantico mentre si abbracciano e si scambiano un bacio. Ma come ha reagito il web? La pagina Instagram del magazine è stata sommersa dalle critiche.

Alcune fan hanno messo in dubbio lo “scoop” a partire da Jasmine (“non ci credo neanche se lo dichiarano… Tutta pubblicità… Non è proprio il tipo di Can Yaman la Leotta”). Della stessa idea anche Ric (“Si stanno baciando sulle guance e voi ancora che credete a ste str****te ma fatevi na vita”), Stefania (“Ma dai chi ci crede è il solito finto scoop del Signorini”) e Federica (“Già il fatto che ha pubblicato questa notizia il manager italiano di Can dice tutto. Li pagate bene i paparazzi per fare queste cose almeno? Come ci marciate sul nome di Can per ricevere soldi”).

Tra chi “ci crede” sono fioccate le polemiche. Ad aprire le danze è Liliana (“Tutte tranne lei, no, che delusione”) seguita da Alessia (“Can sei uguale a tutti gli altri adesso”) ma soprattutto Gio (“Mah se fosse vero e dico SE sarebbe una delusione e non per la ragazza in questione… ma per ciò che Can ha sempre dichiarato!!!”” che con il suo commento accende la curiosità: a cosa si riferiva? A un’intervista del 2020 in cui delineava la sua “donna ideale”: “deve avere una visione ben precisa del mondo e deve essere colta”. SoloDonna aggiungeva che “non se la tiri”, ComingSoon che “i cliché sulla bellezza non gli appartengono”.

A parte un’inevitabile gelosia non sembra che Diletta Leotta rientri nell’identikit dell’attore. Saretta scrive: “ma non cercava la semplicità e l’intelligenza??”, Marilena aggiunge “Mi aspettavo che can avesse dei gusti più raffinati”, Viviana confessa “Sono delusa! Spererei che gli scoppiasse una protesi mentre è con lui…”. A seguire Candemet (“che delusione… non mi aspettavo gli piacessero questo tipo di donne tutta plastica ma vabbè”) e Valeria (“se la metti vicino al fuoco si squaglia”) mentre Reclagio lancia addirittura una campagna per togliergli il “segui”.

Qualcuno fuori dal coro c’è, come Rosy che posta “Stupenda coppia… Se è vero, ne son felice… Li adoro entrambi” e Paka che riporta le fan con i piedi per terra: “Ragazze ma datevi una calmata! Ma sarà libero di stare con chi vuole!!! Cos’è, se si fosse fidanzato in Turchia, sarebbe stato diverso? Deluse da cosa??? Ma per piacere!!! Quello che scrivete è imbarazzante”. Ancora più “realista” è Federic: “E sceme quelle che hanno aspettato sotto la pioggia violando le leggi anti-covid per regalare a questo tipo regali che, tornato a Istanbul, ha regalato a sua volta per beneficenza… e intanto lui tratteneva “pubbliche relazioni” nell’hotel più in di Roma… certo che se noi donne non ci svegliamo, l’uguaglianza dei sessi non la otterremo mai”.

A far riflettere è infine il commento di Veruzza: “Questo significa avere successo in Italia… venire sbattuto in queste copertine di gossip del cavolo… gente che aspira ad andare su Chi invece che farsi il m*zzo a lavorare e avere credibilità… gli auguro di non farsi travolgere da questa Italia dove i famosi sono gli influencer e i partecipanti ai reality… statti in Turchia, Can, ci fai più bella figura…”.

Marie Jolie