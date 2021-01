Patrizia Rossetti contro Maria Teresa Ruta: ”meglio le televendite che perdere la dignità”

Sebbene fosse tra i possibili concorrenti de L’Isola dei Famosi 2021, Patrizia Rossetti ha smentito. Non solo: attraverso alcuni commenti Instagram ha punzecchiato Maria Teresa Ruta sostenendo che è “meglio vendere materassi che perdere la dignità in un reality pur di stare in tv”. I più attenti ricordano però che l’ex signora di Rete 4 trionfò all’edizione 2018 di Pechino Express proprio in coppia con la Ruta. Cos’è successo?

Alain Delon conteso con Alba Parietti?

Tutto è partito dall’ultima puntata del Grande Fratello VIP, quando Maria Teresa Ruta ha raccontato un aneddoto su Alain Delon. “Era il 1991 – ha detto – e lui era il presidente di Miss Italia. Ero lì per lavoro, mi disse che mi voleva a cena con lui e così sono andata a cambiarmi. Ma quando sono scesa un’altra donna si era seduta accanto a lui: la madre di Francesco Oppini. Così ho cenato ad un altro tavolo ma alla fine Delon è scappato, è venuto da me e mi ha chiesto di bere qualcosa”.

Patrizia Rossetti attacca Maria Teresa Ruta

Pronta la replica di Alba Parietti che tramite Instagram ha definito Maria Teresa Ruta “molto fantasiosa” e “ufficialmente una mitomane”. Patrizia Rossetti è intervenuta a sostegno della soubrette scrivendo: “hai fatto benissimo a pubblicare questa realtà. I fatti sono meglio delle parole”. E a chi la accusava di “andare contro” alla Ruta ha risposto: “io non sono andata contro a nessuno, ho solo detto il mio parere! L’ho fatto anche a Pechino Express quando non ero d’accorso con le pazzie di Maria Teresa! OK? Questo non vuol dire essere nemiche! Comunque meglio fare telepromozioni che stare chiusa in una casa a dire cavolate pur di essere in tv, e non mi riferisco solo alla Ruta!”. E poi ancora: “Meglio vendere materassi che perdere la dignità in un reality pur di stare in tv“. In un altro commento Patrizia Rossetti ha smentito le voci che la volevano a L’Isola dei Famosi: “veramente io non mi sono mai candidata! Certo che se credete a tutto quello che scrivono…”.

Guenda Goria difende Maria Teresa Ruta

Sulla questione è intervenuta anche Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta, che in un video Instagram ha dichiarato: “Patrizia Rossetti fa intendere che mia mamma non sta dicendo la verità. Allora, Patrizia è una carissima amica di mamma. Hanno vinto insieme Pechino Express. Mi chiedo: parlare di dignità perduta per un racconto di gossip di tanti anni fa su cui uno si può anche fare una risata, un aneddoto simpatico? La dignità è un’altra cosa. Io non credo che nessuno la stia perdendo, in particolar modo mia mamma. Beh, è un commento che da un’amica proprio non me l’aspetto. Tra l’altro io so dalla produzione che Patrizia Rossetti ha fatto ben due provini per entrare in questa edizione di enorme successo del Grande Fratello VIP, per cui parlare di dignità… Ma di cosa stiamo parlando? La dignità di una donna è un’altra cosa”.

Le due, però, si sono successivamente chiarite. “Parlare con una persona intelligente – ha scritto la Rossetti – e capire che la tua opinione è stata capita! Grande dono l’intelligenza, la comprensione, non è da tutti! Libertà di dire senza essere giudicata! Grazie G”. E Guenda ha risposto con tre cuori.

