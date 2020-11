Belen Rodriguez e il fidanzato Antonino Spinalbese: il bacio in copertina su “Chi”

È ufficiale: il nuovo fidanzato di Belen Rodriguez è il suo hair stylist Antonino Spinalbese. La copertina di Chi li immortala a Ossuccio, sul Lago di Como, mentre si baciano appassionatamente e senza pudori. Teatro delle effusioni il balcone di Villa Leoni che i due hanno preso in affitto per il weekend. E gli 11 anni di differenza non sembrano spaventarli: 36enne lei, 25enne lui, in un bocca-a-bocca che sembra fermare il tempo. La coppia si sarebbe conosciuta ad agosto quando la Rodriguez, desiderosa di cambiare look, si sarebbe rivolta ad Antonino per l’indisponibilità del suo parrucchiere. La soubrette avrebbe poi invitato a cena l’hair stylist ospitandolo a casa sua per mangiare sushi. Ma la scintilla sarebbe nata ad Ibiza in occasione del compleanno di Patrizia Griffini, ex concorrente del Grande Fratello.

C’era però una ferita aperta:





quella con Stefano De Martino che l’ha sposata nel 2013, lasciata nel 2015, ripresa nel 2019 e ancora mollata nel 2020. Una storia travagliata che porta con sé tanti strascichi ma soprattutto un figlio, Santiago, nato nel 2013. I due non hanno mai chiarito le ragioni che li hanno divisi: si sa solo che l’ultima separazione risale a marzo durante il lockdown. La showgirl ha avuto poi un breve flirt con l’imprenditore Gianmaria Antinolfi sebbene più di qualcuno sperasse in un suo riavvicinamento all’ex marito.

Ma quando De Martino è stato pizzicato con la supermodella Mariacarla Boscono Belen non ha avuto più remore e ha deciso di lasciarsi andare. Il 27 agosto un bacetto paparazzato da Vero, a settembre le foto social e, finalmente, un liberatorio bacio sul balcone. Ma chi è la nuova fiamma della showgirl?

Antonino Spinalbese, il fidanzato di Belen Rodriguez

Di Antonino Spinalbese, nuovo fidanzato di Belen Rodriguez, si sa che è nato nel 1995, è di origine napoletana e vive a Milano. Da tempo lavora come hair stylist in uno dei saloni più noti della città: quello di Aldo Coppola in Corso Garibaldi che annovera tra i suoi clienti tantissimi VIP. Molto attivo sui social, il 25enne possiede due profili Instagram – uno lavorativo e uno privato – e conta i follow di Paola Barale e di Davide Basolo di Uomini e Donne. Ha una sorella di nome Lucia e nel suo passato c’è una lunga relazione con Chiara Maria Mannarino – della quale si sa poco o nulla.

Da qualche tempo ha lasciato il salone per prendersi un periodo di aspettativa. Sarebbe stata proprio Belen a spingerlo a ritirarsi ma non – come affermano i maligni – per “fare il mantenuto” bensì per dedicarsi alla sua passione per la fotografia. Il servizio della showgirl per Vogue Tailandia porterebbe infatti la sua firma.





Antonino Spinalbese: fidanzato-fotocopia?

Il web si è già diviso tra chi augura felicità alla coppia e chi accusa Belen per la somiglianza tra il fidanzato e tutti i suoi ex. “Ennesima fotocopia di Corona, Iannone e De Martino. Tutti simili te li prendi, questo è un incrocio tra i tre”, “Ma sono tutti uguali ‘sti fidanzati tuoi? Fotocopie nei look e nei caratteri somatici”. L’argentina si è limitata a replicare: “Si chiama coerenza fisica”. Ma ancora più al vetriolo il commento di Antonspin che le ha scritto: “Chi rimuove velocemente dalla mente e dal cuore ha solo finto” al quale la showgirl ha risposto “velocemente intendi 8 anni sì non fa una piega”.

A cosa si riferiva Belen Rodriguez? Stava forse disconoscendo la sua storia con De Martino? Ma soprattutto: come finirà con il nuovo fidanzato Antonino Spinalbese? Per mettere a tacere le provocazioni la showgirl ha scritto “I miei occhi ridono, vedete solo quello che volete vedere”. Chi vivrà vedrà.

Marie Jolie