“Io, sfrattata da Venezia, ho voluto a tutti i costi tornarci ed è stato un incubo”. Lettere

In risposta alla lettera “So venexian de aqua, abito in campagna, Venezia resta la mia città”.

Venezia… Io ci sono nata 60 anni fa e sono dovuta scappare a 15 anni con tutta la famiglia perché già a quei tempi per un padre come il mio, nonostante un ottimo lavoro per quei tempi, dopo uno sfratto non si trovava già la possibilità di un appuntamento a prezzo vivibile ( in affitto …..).

Da quel momento le nostre vite sono cambiate in un incubo continuo ….

Dopo tante ” disgrazie ” ci sono tornata a vivere da adulta con un marito e in figlio tutti Nati a Venezia. Era la fine degli anni 80, 88 per precisare, ma è stato un altro incubo al contrario.

Lavoro inesistente. Già in quegli anni per mio marito, pur conoscendo anche l’ ultimo ”masegno in tera”, per lui, nato nel 49 a Venezia e stra conosciuto anche come famiglia veneziana, era difficile trovare lavoro, e parliamo di ristorazione. Era l’inizio del lavoro solo per extra comunitari che lavoravano per due lire…. Siamo rimasti fino al 2007 con un ultimo appartamento in affitto dove pagavamo 1100 euro al mese, perché fortunatamente nel frattempo mio marito trovò lavoro e lavoravo anch’io anzi facevo 2 lavori altrimenti non si mangiava.

Ma alla fine, con rassegnazione e con un bell’esaurimento ormai irreparabile, siamo scappati in terraferma, dove con 400 euro avevo un appartamento con giardino, tipo villetta.

Se rimpiango Venezia ?? No mi spiace, io a Venezia sono nata e l’ho vissuta in più riprese, ma è stata anche l’inizio della mia ” morte ” psicologica. Venezia non mi ha mai dato nulla, anzi mi ha tolto tanto pur volendo rimanere con le unghie attaccate ai vetri. Mai nessuno ci ha dato l’opportunità di rimanere.

Ormai sono una donna di 60 anni che a Venezia non ci torna da anni, anzi tranne questa estate che sono dovuta tornare per la morte di una mia zia. Oltre al dolore della perdita di ormai uno degli ultimi parenti veneziani ho provato il dolore di vedere una città ” circo ” USATA come un giocattolo per ricchi signori e gestita solo da extra comunitari o cinesi. Proprio là , da dove io e la mia famiglia siamo stati costretti a fuggire perché per noi non c’era posto, noi NATI E VISSUTI in quella città che ormai, come ripeto, per me è solo un grande CIRCO con un biglietto d’ingresso dal costo troppo alto.

Venezia per me è morta da decenni e non potrà più risorgere.

(lettera firmata)