“So venexian de aqua, abito in campagna, Venezia resta la mia città”. Lettere

In risposta alla letterea: “Go fato ben a andar via (da Venezia) chea volta e no me dispiaxe proprio”.

So venexian de aqua… nato nei anni cinquanta… abito in campagna a Mestre… sì, Mestre per i venexiani… se campagna… anca Mian e Roma… tutta campagna.

Fatto el ponte che ne congiunge a Mestre… son da via… quaranta anni fa.

Go dovuo andar via per el mio lavoro, perché non me permetteva de viver a Venexia…

Go ancora parenti a Venexia… i ultimi de una generasion de venexiani che se ga estinto… tutti usciti… o morti…

El mio ricordo dei meio ani dea mia vita… li ho vissuti nella città più bella del mondo.

Mi son sposà… go avuo do fioi… nati venexiani… ora campagnoi…

Mi è rimasto un ricordo di una città allora strapiena di gente… di dialetto… di allegria… di vita meravigliosa…

Abito a Mestre… la più brutta città d’Italia… ancora oggi ritorno a Venexia spesso… resta la mia città… che ho dovuto lasciare.

Non la riconosco più… tutto è cambiato… ma camminando x calli e campielli… cerco di rivivere la gioia di un tempo ma torno a Mestre con un magone e un rimpianto.

Sì, Venexia… non è più quella dei tempi miei… ma resta la mia città che mi ha dato tanto in anni lontani…

T.B.

(lettera firmata)