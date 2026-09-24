Testo del decreto scuola in Cdm: tetto al 30% di alunni stranieri e divieto del burqa in aula

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Il decreto sul sistema scolastico arriva oggi in Consiglio dei Ministri con due misure centrali: un tetto del 30% di alunni stranieri per classe e il divieto del burqa nelle aule.

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Il ministro dell’Istruzione ha spiegato che il limite del 30% sarà applicato su base linguistica e, per l’anno in corso, riguarderà gli studenti che si iscrivono “in corso d’anno”. Il ministro ha inoltre parlato di possibili deroghe alla normativa.

Sono previste esclusioni puntuali: non rientrano nel computo gli alunni che hanno frequentato almeno due anni di scuola d’infanzia e i bambini nati in Italia. Quest’ultimo gruppo costituisce lo 0,44% del totale degli alunni.

Il provvedimento, presentato oggi al Cdm, stabilisce quindi criteri di composizione delle classi e norme sull’abbigliamento degli studenti in aula, secondo quanto comunicato dal ministero.