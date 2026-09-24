Testo del decreto scuola in Cdm: tetto al 30% di alunni stranieri e divieto del burqa in aula

Il ministro dell’Istruzione ha spiegato che il limite del 30% sarà applicato su base linguistica e, per l’anno in corso, riguarderà gli studenti che si iscrivono “in corso d’anno”. Il ministro ha inoltre parlato di possibili deroghe alla normativa.
Sono previste esclusioni puntuali: non rientrano nel computo gli alunni che hanno frequentato almeno due anni di scuola d’infanzia e i bambini nati in Italia. Quest’ultimo gruppo costituisce lo 0,44% del totale degli alunni.
/* Stile per il titolo */
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color: #ffffff; /* Testo bianco per contrastare meglio con il gradiente */
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/* Centrare il titolo orizzontalmente */
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/* Impedire il cursore di cambiare su hover sul titolo */
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/* Animazione per il gradiente */
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