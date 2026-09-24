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Pezeshkian adotta la strategia del doppio binario: toni duri per i pasdaran, canale aperto con Washington

Pezeshkian, medico scelto da Khamenei, punta su una strategia a doppio binario: toni da falco per non scontentare i pasdaran e mantenere aperto il contatto con gli Usa.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Il leader nominato da Khamenei, medico di professione e descritto come persona mite, ha assunto una linea politica su due direttrici parallele. Da una parte ha utilizzato un linguaggio duro per non creare tensioni con i pasdaran; dall’altra ha mantenuto aperture verso l’America per preservare un canale di comunicazione.

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La tattica è stata letta come un equilibrio calibrato: il ricorso a toni da falco servirebbe a rassicurare le forze interne più intransigenti, mentre la disponibilità al dialogo esterno mira a non chiudere i percorsi diplomatici con gli Stati Uniti.

La scelta del nuovo leader, avvenuta per volontà di Khamenei, riflette dunque una gestione prudente della propria immagine pubblica e delle relazioni internazionali, combinando fermezza verbale e apertura strategica.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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