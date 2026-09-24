Reggio Calabria, suppletive sotto la lente: la destra divisa e l’affermazione di Vannacci

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Reggio Calabria, 24 settembre 2026 — Le elezioni suppletive in programma domenica e lunedì rappresentano un banco di prova per il centrodestra nella città calabrese. Si voterà per sostituire in Parlamento il sindaco Cannizzaro, indicato come ras locale di Forza Italia, e la competizione ha messo in evidenza tensioni nella maggioranza.

Secondo il reportage dell’inviato Francesco Bei, la coalizione non è compatta: più forze si mostrano in ordine sparso mentre si avvicinano le giornate di voto. In questo contesto è intervenuto Vannacci, definito dai commenti come il «guastafeste», che ha sintetizzato la sua lettura del confronto con la frase: “Sarà la nostra Sassonia”.

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Le suppletive serviranno a riassegnare il seggio lasciato libero dal sindaco Cannizzaro e saranno osservate come indicatore della tenuta dell’area di centrodestra sul territorio.