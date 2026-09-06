Famiglia nel bosco, il Tribunale dell’Aquila avvia il rientro ma graduale dei tre figli: i genitori annunciano ricorso

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Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha disposto un piano per il graduale ricongiungimento di tre bambini con i genitori, ma la coppia ha detto di voler impugnare il provvedimento e parla di un provvedimento che «li spezza il cuore». I genitori, Catherine e Nathan, hanno annunciato il ricorso in un video diffuso dall’avvocato che li assiste, Simone Pillon.



Secondo quanto stabilito dal tribunale, il rientro dei minori è previsto a tappe e sarà monitorato dai servizi sociali, chiamati a certificare il reinserimento e il superamento delle condizioni che hanno portato alla separazione dalla famiglia.

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I tre bambini, si legge nel materiale diffuso, sono da novembre ospitati in una casa-famiglia a Vasto. La decisione del giudice prevede che il percorso di ritorno passi per Palmoli, con verifiche periodiche da parte dei servizi competenti.



Pillon, che segue la coppia, ha denunciato quella che definisce «inerzia» del Servizio sociale affidatario nell’attuazione delle disposizioni contenute nel provvedimento. Nel suo racconto, a diversi giorni dal deposito della decisione non sarebbe stato ancora avviato il programma di rientro né fissata la data per l’incontro tra le parti coinvolte.



L’avvocato riferisce di aver chiesto una riunione operativa per definire tempi e modalità del ricongiungimento. Secondo Pillon, le figure professionali indicate — la tutrice, la curatrice e i medici della Neuropsichiatria infantile di Atessa — avrebbero invece espresso disponibilità a collaborare fin da subito.



Nel video i genitori sottolineano che i figli sono lontani dalla loro casa e dalla famiglia da dieci mesi e descrivono la decisione del tribunale come fonte di profonda sofferenza. Per Catherine e Nathan il piano a tappe comporterebbe spostamenti continui per i bambini e l’incertezza sul loro futuro, con il rischio di una permanenza prolungata nella casa-famiglia.



I genitori pongono al centro della loro contestazione la questione della salute dei figli. Nel video affermano che i medici che seguono i minori avrebbero indicato nel ritorno immediato a casa la soluzione più idonea per ridurre rischi per il loro benessere, elemento che secondo la coppia non sarebbe stato adeguatamente considerato nella decisione giudiziaria.



Altro punto di dissenso riguarda l’istruzione dei bambini. Il provvedimento del tribunale prevede l’iscrizione alla scuola pubblica, misura che Catherine e Nathan impugnano: sostengono di aver presentato un piano dettagliato di istruzione domiciliare, che – dicono – rispecchierebbe quanto già seguito anche durante la permanenza in casa-famiglia.



I genitori rivendicano il diritto all’istruzione parentale e dichiarano la volontà di continuare a collaborare con le persone e le realtà coinvolte nella vicenda. Contestualmente hanno annunciato il ricorso contro il provvedimento del Tribunale, chiedendo che nelle valutazioni vengano adeguatamente considerate le esigenze di salute dei figli.



La vicenda coinvolge strutture sanitarie e servizi sociali della provincia, oltre al Tribunale per i minorenni dell’Aquila, competente per i provvedimenti relativi ai minori della regione.



Catherine e Nathan concludono il loro intervento pubblico ribadendo la richiesta di riportare i tre figli «alla sicurezza, alle cure e all’amore della loro famiglia» e manifestano profonda preoccupazione per il loro stato di salute, facendo leva sulle valutazioni dei medici che li seguono. L’ultima contestazione sollevata dai genitori riguarda l’iscrizione dei bambini alla scuola pubblica: essi affermano di aver già presentato un programma dettagliato di istruzione domiciliare, simile a quello seguito finora anche in casa-famiglia.