Gentile Redazione della Voce di Venezia,

ho letto le prime cronache dello scontro avvenuto oggi, 20 novembre, sulla statale Romea, a Chioggia. Un ragazzo di diciannove anni ha perso la vita nei pressi del ponte Fossetta. Voglio rivolgere un pensiero di cordoglio ai suoi familiari. Per chi viene colpito da una notizia del genere, ogni gesto rispettoso può avere un significato, anche quando non ci conosciamo.

Accanto alle Famiglie: esserci davvero, senza decidere al posto di nessuno



«Accanto alle Famiglie» è un’iniziativa personale, autonoma e senza scopo di lucro di Massimo Lorusso, giornalista e scrittore. È rivolta alle persone coinvolte in incidenti stradali e ai loro familiari: da chi affronta una ferita a chi convive con conseguenze permanenti, fino a chi vive il dolore di un lutto.



A 17 anni un incidente ha lasciato Lorusso paralizzato dal collo in giù. Da quell’esperienza nasce una scelta di responsabilità umana: offrire ascolto, vicinanza e disponibilità concreta, perché chi attraversa una situazione difficile non debba sentirsi ignorato o lasciato solo.



Il significato del nome

Non davanti, per decidere al posto delle famiglie. Non dietro, per osservarle da lontano. Accanto, per ascoltare prima di proporre, rispettare le scelte e tendere una mano senza imporre nulla. La persona resta protagonista del proprio percorso.



Una disponibilità personale, gratuita e discreta

L’iniziativa offre gratuitamente ascolto e vicinanza umana, nel rispetto dei tempi e della riservatezza di ciascuno. Chi lo desidera può chiedere informazioni, conoscere la testimonianza di Lorusso e, su propria richiesta, essere messo in contatto con professionisti per eventuali chiarimenti. Ogni scelta rimane libera e personale.



Una testimonianza, non una promessa generale: «Nella mia esperienza personale, dall’inizio alla conclusione della procedura non ho anticipato neppure un euro». Questo racconto non costituisce un impegno economico riferito all’attività di professionisti terzi.

Nessuna finalità pubblicitaria o commerciale: al centro ci sono le persone, la loro dignità e il diritto di essere ascoltate.



Massimo Lorusso

Ideatore di «Accanto alle Famiglie» · Giornalista e scrittore