Il “sosia” di Johnny Depp in arrivo a Venezia: chi è Alexander Piccone e perché attira i fan

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Da alcuni giorni le strade di Savona vengono percorse da una presenza che molti scambiano per il celebre attore hollywoodiano Johnny Depp. L’uomo, riconoscibile per il look che ricorda il personaggio di Jack Sparrow, ha catturato l’attenzione dei passanti e trasformato brevi incontri in momenti di curiosità collettiva.



Gli avvistamenti sono stati segnalati in più punti della città ligure. A chi lo vede da lontano l’effetto è immediato: occhiali scuri, cappello, barba e una pettinatura che richiamano l’iconografia del divo. In diversi casi le persone si sono avvicinate per accertarsi che non si trattasse veramente dell’attore.



A essere al centro delle attenzioni è Alexander Piccone. Il suo aspetto, combinato a un atteggiamento disinvolto ma non esibito, ha alimentato il passaparola tra residenti e turisti. Chi lo incrocia non resiste: dalla semplice occhiata si passa spesso alla richiesta di una fotografia ricordo, con gli smartphone pronti a immortalare l’incontro.



Piccone, raccontano i presenti, non si mette in posa come una celebrità e non rivendica la propria somiglianza con Depp. Ha ammesso di essere stato sorpreso dall’attenzione ricevuta. I fan dell’attore — secondo le segnalazioni raccolte — apprezzano proprio questa sua apparente umiltà, che rende gli incontri più spontanei e meno artefatti.



Molte testate hanno già riportato la vicenda, contribuendo a moltiplicare le segnalazioni. C’è chi giura di aver incrociato il “vero” Johnny Depp; altri, superata la prima impressione, riconoscono invece Alexander come una figura peculiare della vita cittadina. In ogni caso, la situazione ha avuto l’effetto di trasformare un passante in una piccola attrazione locale.



La scena che si ripete è sempre simile: un passaggio per strada, qualche istante di dubbio, poi la domanda rituale — «possiamo fare una foto?» — e la lunga scia di immagini che finiscono sui social. Per la città questo fenomeno ha assunto i contorni di un fatto curioso, capace di animare angoli diversi di Savona senza creare disordini.



Dal materiale diffuso emerge anche un altro elemento legato alla figura di Piccone: risulta che sia coinvolto in un progetto con un artista toscano volto a realizzare e donare una Harley Davidson in stile “pirata”, pensata per l’attore hollywoodiano. La notizia, non ancora documentata oltre le prime segnalazioni, ha aggiunto un ulteriore capitolo alla vicenda, legando all’immagine del sosia un progetto di natura artistica.



Il fenomeno rimane, allo stato attuale, principalmente aneddotico e di interesse locale. Resta però evidente il potere dell’aspetto e dell’abbigliamento nel generare cortocircuiti tra realtà e somiglianza: per qualche istante, osservano i testimoni, la città sembra prestare il volto a un personaggio uscito dal grande schermo.



Secondo quanto riportato nell’oggetto del messaggio arrivato alla redazione, Alexander Piccone sarà a Venezia l’11 ottobre a partire dalle ore 10.