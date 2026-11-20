La Serie A Enilive riprende dopo la pausa delle Nazionali con la Lazio in testa a quota 29, frutto dell’1-1 ottenuto al Maradona contro il Napoli. Inter e Roma inseguono a una sola lunghezza, grazie ai successi rispettivamente sul Como e sul Sassuolo, mentre la dodicesima giornata è già fissata in calendario per il weekend del 21-23 novembre.



L’undicesimo turno, giocato tra il 6 e l’8 novembre, ha ridisegnato la parte alta della classifica. L’Inter ha consolidato il suo rendimento battere il Como 2-0 e portarsi a 28 punti; la Roma, sempre a quota 28, ha invece vinto 3-0 sul Sassuolo e mantiene la serie positiva. La Lazio, capolista, ha limitato i danni pareggiando 1-1 a Napoli.



Più indietro, Milan e Como condividono il quarto posto con 23 punti dopo i successi dei rossoneri sul Genoa e delle altre formazioni. Il Frosinone resta sesto a 20 punti nonostante la sconfitta subita contro il Cagliari, mentre la Juventus guadagna terreno fino a quota 18 grazie al 2-2 casalingo con la Fiorentina. Il Napoli, fermato dalla Lazio, è a 15. In coda il Venezia ha ottenuto una vittoria importante sul campo dell’Udinese, che invece precipita all’ultimo posto.



Il calendario riparte sabato 21 novembre: la dodicesima giornata si apre con due incontri alle 15.00, Como-Cagliari e Lazio-Lecce, prima di Parma-Roma alle 18.00 e del match serale Napoli-Torino, fissato alle 20.45.



Domenica 22 si parte con Juventus-Venezia alle 12.30, poi due match alle 15.00 — Bologna-Udinese e Sassuolo-Genoa — e il pomeriggio prosegue con Milan-Frosinone alle 18.00. In serata spazio al big match Atalanta-Inter, in programma alle 20.45. Il turno si chiude lunedì 23 alle 20.45 con Monza-Fiorentina. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta su DAZN.



Atalanta-Inter è il match che catalizzerà l’attenzione domenica sera. L’Inter arriva al confronto dopo il 2-0 sul Como che le ha permesso di avvicinare la cima della classifica, mentre l’Atalanta è reduce dal successo in trasferta contro il Monza e punta a consolidare la ripresa di rendimento dopo un avvio altalenante.



Napoli-Torino, sabato sera, proporrà una sfida tra due squadre separate da un punto in classifica: il Napoli viene dall’1-1 con la Lazio e cerca continuità, il Torino invece è arrivato alla sosta con un pari contro il Lecce.



Milan-Frosinone, domenica pomeriggio, mette di fronte i rossoneri reduci da due successi consecutivi che hanno rilanciato la squadra verso le posizioni di vertice e il Frosinone, fermo a quota 20 dopo la battuta d’arresto contro il Cagliari.



Da non perdere anche Parma-Roma: i giallorossi, ancora imbattuti nel campionato, affrontano una formazione emiliana che insegue i primi punti dopo il ko interno contro il Bologna.



Tra le altre partite si segnala la sfida della Juventus con il Venezia, che arriva al match galvanizzato dal 2-1 sull’Udinese. Completeranno il programma Como-Cagliari, Bologna-Udinese, Sassuolo-Genoa e Monza-Fiorentina.