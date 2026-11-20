La ministra e senatrice di Fratelli d’Italia Daniela Santanchè ha difeso l’emendamento del suo partito sugli e-book inserito nel Dl scuola, norma che ha provocato la rottura nella maggioranza.

Il provvedimento ha registrato il voto contrario di Forza Italia, che si è dissociata dalla posizione sostenuta da FdI. La scelta ha dunque determinato una spaccatura tra i gruppi parlamentari che sostengono il governo.

Santanchè ha rivendicato il risultato definendolo «un nostro gol» e ha commentato inoltre la posizione di Marina Berlusconi rispetto alla vicenda, sottolineando che «si occupa di impresa», mentre su Silvio ha detto che era «un’altra cosa».

La discussione sul testo e il confronto interno alla maggioranza restano aperti dopo la votazione che ha evidenziato divisioni sul contenuto dell’emendamento dedicato agli e-book.