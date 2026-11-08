Roma convincente all’Olimpico: 3-0 al Sassuolo, giallorossi a 27 punti

La Roma ha ritrovato la vittoria casalinga e ha dimostrato reattività dopo le recenti delusioni europee: all’Olimpico la squadra di Gian Piero Gasperini si è imposta 3-0 sul Sassuolo nell’ultimo turno prima della sosta per le nazionali.

Il match si è sbloccato nel finale del primo tempo: al 27′ Hermoso ha firmato l’1-0 con un sinistro sul quale i rimpalli in area hanno favorito la conclusione sotto la traversa. Tre minuti dopo è arrivato il raddoppio, stavolta frutto di un tiro di Malen deviato in porta da Walukiewicz.

Nella ripresa Rodrigo Mora ha arrotondato il risultato al 58′ con un destro all’angolino basso alla destra di Muric, siglando il suo terzo gol consecutivo in campionato. I ritmi sono poi calati e la Roma ha gestito il vantaggio fino al fischio finale, tornando a vincere senza subire reti dopo tre partite.

La partita era cominciata con un tentativo di Matic respinto da Vasquez; la squadra giallorossa ha poi preso il controllo e ha sfiorato il vantaggio su un’azione di Balerdi fermata sulla linea da Caleta-Car. Nel corso del primo tempo Muric ha neutralizzato altri tentativi avversari, mentre in avvio di ripresa Malen ha mancato un’occasione al 55′ su assist di Soulè.

Al 66′ Gasperini ha effettuato la sostituzione che ha visto uscire Manu Konè, rientrato in campo dopo quasi un mese di stop.

Con il successo la Roma sale a 27 punti in 11 giornate e si issa, almeno per una notte, al secondo posto in classifica. La Lazio resta capolista a 28 punti e domani giocherà a Napoli; l’Inter è terza a 25 punti e scenderà in campo domani contro il Como.

Per il Sassuolo si tratta della quinta sconfitta consecutiva: la squadra neroverde resta 17esima in classifica con 8 punti, a +1 sul Monza che domani ospiterà l’Atalanta.