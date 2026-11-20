Il 19 novembre 2026 i principali listini europei hanno avviato la seduta in rialzo, con gli operatori che sembrano scommettere su un calo delle tensioni geopolitiche e commerciali in vista del trilaterale tra Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin.

Piazza Affari ha segnato il progresso più marcato, con un +0,79%. Parigi ha guadagnato lo 0,6% e Francoforte lo 0,4%. Londra si è mossa in controtendenza, restando poco sotto la parità.

In Asia la reazione è stata mista: leggero calo per Shanghai e per le piazze della Cina continentale, mentre Hong Kong ha perso oltre il 2%, appesantita dai titoli tecnologici. Positive Tokyo e Seoul, con il settore tecnologico tenuto sotto osservazione.

Il comparto guarda inoltre allo sbarco in Borsa della società di intelligenza artificiale Anthropic, atteso per la giornata e indicato dalla fonte come potenziale operazione “più ricca della storia”. Secondo la stessa nota, il debutto potrebbe far toccare ad Anthropic un valore complessivo di 81 miliardi di dollari; nella medesima segnalazione viene citata anche una valutazione “da mille e cinquecento miliardi”.

Nonostante i numeri impressionanti, permangono dubbi sulla crescita del settore dell’intelligenza artificiale, in particolare dopo il caso Nvidia, che secondo la fonte è ancora alla ricerca di una nuova figura di riferimento dopo l’addio dell’amministratore delegato e fondatore Jensen Huang.