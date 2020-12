Lavoretti di Natale diy facili ed economici

C’è forse qualcosa che più delle decorazioni riesce a creare l’atmosfera natalizia? È vero che non manca tanto al Natale, ma con queste semplici idee diy, si realizzano decorazioni per addobbare magnificamente la casa ed entrare nello spirito natalizio. Alcune decorazioni sono fatte con la carta, altre con tessuti o con oggetti di riciclo: pochi materiali, peraltro super economici, che daranno una luce festosa e colorata ad ogni ambiente. In attesa che arrivi il Natale, ecco le proposte più creative con cui divertirsi insieme alla famiglia o agli amici:

Decorazioni shabby con i barattoli di vetro

Ghirlande

Centrotavola

Lampadine decorate





Come trasformare barattoli di vetro e lampadine in decorazioni originali

Gli appassionati del fai te sanno quanto è entusiasmante cominciare a guardarsi intorno per andare alla ricerca di oggetti che si prestano a prendere una forma nuova. Tra questi ci sono sicuramente i barattoli di vetro, che si possono riciclare per trasformarli in graziosi portacandele. Per farlo basta aggiungere un nastro rosso o scozzese e qualche bacca di pungitopo. Se, invece, si ha in mente di abbinare le decorazioni con le tonalità del resto della casa, basta dipingere il barattolo e completarlo con qualche fiocco di Natale disegnato con lo stencil. Come stupire gli ospiti? Inserendo un piccolo abete all’interno del barattolo, coprirlo di neve artificiale (vanno benissimo anche farina e borotalco) e rifinire con un bel fiocco rosso. Con le lampadine fulminate è possibile riprodurre divertenti pupazzi di neve. Come fare? Semplicemente dipingendo le lampadine e rivestendole con sciarpa e cappello, oppure, colorandole con glitter e fiocco rosso. L’ultima cosa da fare è appendere i piccoli pupazzi all’albero.

Fare le ghirlande e il centrotavola risparmiando

Rispolverando alcuni materiali inutilizzati, armandosi di un po’ di manualità e aiutandosi con la colla multiuso adatta all’hobbistica, l’aspetto della casa può cambiare totalmente. Per fare le ghirlande di carta si prepara anzitutto una corona di forma circolare, a cuore o rettangolare. Si intrecciano, quindi, i rami flessibili di una pianta di rose, di glicine, di salice o di altri rampicanti, sui quali si incollano delle foglie d’acero. Per dar vita alle foglie d’acero è sufficiente disegnarle e ritagliarle da un foglio di cartone. In alternativa si possono realizzare delle roselline con carta di giornale. L’effetto natalizio si ottiene anche con fiori assemblati insieme a foglie di agrifogli, pigne, bacche di cannella. Un’idea sontuosa per rallegrare e rendere più elegante la tavola è quella di personalizzare il centrotavola. Si può usare come base un’alzatina per dolci, un vassoio o un cesto in vimini: essi possono accogliere candele, pigne dipinte con glitter, fiocchi dorati, frutta secca. Un risultato ancora più suggestivo si ottiene creando un vaso con pezzi di corteccia d’albero tenuti insieme da un nastro, poi riempito e addobbato come un albero di Natale. L’albero di Natale, quest’anno più che mai, sarà protagonista della fine del 2020, basta pensare allo spettacolare albero digitale di Venezia a quello monumentale di Treviso, alle 18 installazioni di Milano o agli alberi, piccoli e grandi, che si illumineranno nelle case di tutti noi.

I lavoretti di Natale all’insegna del diy

Prendersi un po’ di tempo per fare dei lavoretti decorativi a tema natalizio sarà un ottimo modo per prepararsi ai festeggiamenti. Con questa attività si stimolano le proprie abilità e se fatte insieme ai bambini accresceranno la loro autostima. Sono in tanti a farsi la fatidica domanda “come sarà questo Natale?” Al di là di tutto, dedicarsi all’hobby delle decorazioni, toccando con mano materiali naturali, mettendo insieme forme e colori, prendendo confidenza con tessuti, forbici e colla non potrà che migliorare l’umore e la felicità di condividere le creazioni con chi si vuole bene.