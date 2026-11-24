La battaglia di Bengasi e gli scontri verificatisi davanti alle coste libiche hanno acceso l’allarme a Roma. Il ministro Antonio Tajani ha detto che l’Italia è stata tenuta «all’oscuro» sugli sviluppi, esprimendo preoccupazione per la situazione.

Il governo ha invitato a evitare che il conflitto si allarghi oltre i confini della Libia, chiedendo esplicitamente di non «esportare la guerra nel Mediterraneo».

Nel dibattito politico, Matteo Salvini ha attaccato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, sostenendo che «affondare le navi russe non è un’azione difensiva».

Le reazioni sono arrivate a seguito degli scontri davanti alle coste libiche, che hanno sollevato interrogativi sulla stabilità della regione e sugli eventuali riflessi nel Mediterraneo.