A Padova la mostra “Tu sei Bellezza. Mistica e creazione” di Serena Nono e Nicola Golea

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Una mostra collettiva firmata da Serena Nono e Nicola Golea approda alle Salette del Museo Antoniano nella Pontificia Basilica di Sant’Antonio a Padova. “Tu sei Bellezza. Mistica e creazione” sarà visitabile dal 15 settembre all’8 ottobre 2026 e propone un percorso pittorico concepito a quattro mani.



L’allestimento mette in rapporto due sensibilità artistiche contemporanee all’interno di uno spazio carico di storia e devozione. Il progetto si presenta come una riflessione sul rapporto tra esperienza estetica e dimensione spirituale, sviluppata attraverso opere pensate per dialogare con l’ambiente museale della Basilica.

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L’iniziativa entra nel calendario delle celebrazioni promosse dalla stessa Basilica di Sant’Antonio per ricordare l’VIII centenario della morte di san Francesco, evento che caratterizzerà molte attività culturali e liturgiche nel 2026. La rassegna intende inserirsi in questo quadro più ampio, contribuendo al confronto tra memoria storica e produzione artistica contemporanea.



A sottolineare il rilievo dell’evento è l’utilizzo del logo ufficiale concesso dal Comitato Nazionale per le celebrazioni francescane. Il Comitato è presieduto dal poeta Davide Rondoni: il riconoscimento istituzionale attesta l’inserimento della mostra nel circuito delle iniziative legate al centenario francescano.



Il progetto espositivo propone un ponte ideale tra Assisi e Padova. La scelta del titolo richiama la Bellezza come attributo divino e insieme come forma di carità, unendo la memoria di san Francesco al culto di sant’Antonio. In questo senso, l’esposizione si colloca lungo un asse simbolico che mette in relazione due tradizioni religiose e culturali della penisola.



La vernice è fissata per martedì 15 settembre 2026 alle ore 11:00. All’apertura prenderanno la parola Padre Antonio Ramina, rettore della Pontificia Basilica di Sant’Antonio di Padova, e la prof.ssa Giovanna Baldissin Molli, responsabile del Museo Antoniano. Saranno presenti anche gli artisti, Serena Nono e Nicola Golea, che accompagneranno l’inaugurazione.



Le Salette, spazio ospitante della mostra, si trovano all’interno del complesso museale annesso alla Basilica. La scelta del luogo non è casuale: l’ambientazione offre un contesto che favorisce la meditazione e il confronto tra linguaggi espressivi diversi, ponendo l’opera contemporanea in dialogo con la tradizione religiosa del sito.



La durata dell’evento, poco più di tre settimane, prevede la possibilità per il pubblico di visitare l’allestimento tra metà settembre e inizio ottobre. L’iniziativa si propone così come una tappa del più vasto programma culturale promosso per il 2026, attento a intrecciare ricerche artistiche e temi di natura spirituale.



Per la giornata di inaugurazione è previsto un accesso specifico alle Salette: i visitatori entreranno direttamente dal Chiostro del Beato Luca Belludi.