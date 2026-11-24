Le società della mobilità di Venezia hanno ricevuto la comunicazione di adesione allo sciopero generale nazionale proclamato per venerdì 4 dicembre 2026 dalle sigle SGB e USB. L’astensione, della durata di 24 ore, potrà interessare servizi di navigazione, tranvie, autobus, parcheggi e punti vendita della rete Venezia Unica.



Actv, AVM e VeLa hanno fatto sapere che lo sciopero riguarda il personale addetto alla navigazione, al trasporto tranviario e automobilistico, ai parcheggi in struttura, al People Mover e alla rete vendita della tessera Venezia Unica, oltre ai servizi ausiliari e di supporto gestiti dalle tre società.



Per la navigazione sono previste garanzie su collegamenti minimi (collegamenti con le isole) e su alcune corse della linea 17 (ferry) svolte in nave traghetto. Tali corse saranno riservate ai possessori di tessera IMOB e richiederanno prenotazione obbligatoria.



Nel trasporto con autobus, Actv assicura le corse in partenza dai capolinea nella fascia mattutina dalle 06:00 alle 08:59 e nel pomeriggio dalle 16:30 alle 19:29. Fuori da queste fasce non è garantito il servizio, con possibili ripercussioni, in particolare, sui rientri a fine mattinata degli studenti degli Istituti Secondari Superiori.



Il collegamento automatizzato People Mover che unisce Tronchetto, Stazione Marittima e Piazzale Roma sarà operato a fasce orarie garantite. Per i parcheggi in struttura gestiti da AVM — Autorimessa Comunale, Park Sant’Andrea, Park Costa e Park Candiani — saranno permessi ingressi e uscite per abbonati, titolari di tagliandi per disabili e per le prenotazioni già effettuate, ove previste.



Le società precisano che eventuali servizi aggiuntivi potranno essere predisposti in base al livello effettivo di adesione del personale in servizio. Tali oppportunità, pertanto, saranno verificabili solo all’ultimo, dunque è consigliabile verificare iil giorno dello sciopero eventuali aggiornamenti sui consueti canali ufficiali.



Le ragioni che hanno portato alla proclamazione dell’astensione dal lavoro:

tra le richieste sindacali figurano aumenti salariali e l’introduzione di un salario minimo orario non inferiore a 12 euro, misure di adeguamento automatico dei salari all’inflazione e interventi contro la precarietà.

Le sigle promotrici chiedono inoltre investimenti in sanità, scuola, trasporti e welfare e manifestano opposizione all’aumento delle spese militari e alle attuali politiche internazionali. Tra le altre istanze vi sono la richiesta di sanzioni e la rottura di relazioni diplomatiche con Israele e USA, nonché posizioni contro l’invio di mezzi e personale militare in aree di conflitto.



Nella piattaforma sindacale sono presenti anche richieste sul piano del diritto di sciopero e della rappresentanza: l’abrogazione della legge 146/90, la modifica della Commissione di Garanzia e una legge sulla rappresentanza sindacale che ampli i diritti di assemblea e di iscrizione dei pensionati.

Al centro delle rivendicazioni ci sono poi temi come la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario, la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e la contrarietà ai fondi pensione e all’aumento dell’età pensionistica.



Le stesse sigle nella precedente astensione di 24 ore (era il 28 novembre 2025) avevano registrato percentuali di adesione del 48,80% nel settore automobilistico e del 60,43% nel settore navigazione.